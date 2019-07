Moederbedrijf Google overtreft verwachtingen analisten

Alphabet, het moederbedrijf van Google en YouTube, heeft de verwachtingen van analisten overtroffen bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal. Er werd een forse omzetstijging geboekt: ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden steeg de omzet van de techgigant met 19 procent tot 38,9 miljard dollar (34,9 miljard euro).

Zowel de advertentiegerelateerde onderdelen van Alphabet - zo’n 85 procent van de business - als andere onderdelen lieten betere omzetresultaten zien dan analisten vooraf hadden voorspeld. Het aandeel Alphabet schoot met 9 procent omhoog nadat het de cijfers nabeurs bekendmaakte.

De winst per aandeel bedraagt 14,21 dollar - een stuk hoger dan de 11,10 dollar waar analisten vooraf vanuit gingen. De totale winst was met 9,9 miljard dollar bijna een verdrievoudiging ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Dit is echter te verklaren door de boete van 5 miljard dollar die Google werd opgelegd door de Europese Commissie.

Er bestonden zorgen over de inkomsten van Alphabet op korte termijn, maar de sterke kwartaalcijfers lijken beleggers gerust te stellen. Het bedrijf genereerde doorgaans tot zo’n 20 procent omzetgroei, maar toen er vorig kwartaal ineens 17 procent werd gerapporteerd, lieten beleggers het aandeel massaal vallen. De tegenvallende resultaten werden toen gewijd aan slechte wisselkoerseffecten.

Druk op Big Tech neemt toe

De grote techbedrijven uit Silicon Valley liggen onder vuur van toezichthouders, zowel in de VS als in Europa. Deze week kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie een groot onderzoek aan naar machtsmisbruik en marktverstoring door „zoekmachines, sociale media en detailhandel”. Dat het om Alphabet, Facebook, Amazon en Apple ging, werd niet met zoveel woorden gezegd. Maar dit was evengoed duidelijk.

