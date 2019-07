Minder onderzoek naar gevolgen milieu bij grote bouwprojecten

Bij het toekennen van vergunningen voor grote bouwprojecten wordt minder vaak getoetst wat de effecten op het milieu zijn. Het aantal milieueffectrapportages (MER) is in tien jaar tijd meer dan gehalveerd, melden Trouw en De Groene Amsterdammer donderdag op basis van onderzoek van journalistencollectief Investico. Bijna 70 procent van de onderzoeken die wél uitgevoerd zijn, bevatten volgens een onafhankelijke commissie onjuistheden of zijn incompleet.

Tientallen grote bouwprojecten werden de afgelopen jaren goedgekeurd zonder dat de effecten op het milieu, de natuur en de gezondheid in kaart zijn gebracht in een MER. Het gaat onder meer om de bouw van een mestverwerkingsfabriek in Oss, de gasboringen in Groningen, zoutwinning in Twente en een olieraffinaderij in Pernis.

De milieueffectrapportage werd in de jaren 80 ingevoerd om de gevolgen van een project voor de omgeving in kaart te brengen. Het gaat om grote projecten zoals de bouw van fabrieken, wegen en windmolens. Vanwege de economische crisis besloot de regering de regels tussen 2010 en 2017 meermaals te versoepelen. Zo konden vergunningen sneller worden toegekend, wat de economie moest aanjagen.

Lees ook: Hoe Veldhoven een omweg verzon voor de aanleg van een bredere Kemperbaan

Bezwaar door burgers

Door de aanpassingen is het tegenwoordig minder vaak verplicht een milieueffectrapportage op te stellen. Bij de verbreding van een snelweg, bijvoorbeeld, hoeft alleen een MER te worden opgesteld als de weg een bepaalde lengte heeft. Bij de aanleg van een windmolenpark bepaalt de hoeveelheid turbines of er een dergelijk rapport moet worden gemaakt.

Overheden en de initiatiefnemers van bouwprojecten kunnen overigens altijd verzoeken een MER op te laten stellen, maar in praktijk gebeurt dit volgens Investico nauwelijks. Gemeenten zouden onder meer bang zijn voor bezwaarprocedures door burgers, die een grotere kans van slagen hebben met een MER.