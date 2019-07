Met veertig klasgenoten in het Tikibad

De Duitse Emely Kral (18) en Malte Gärtner (20) zijn een week op schoolreis naar Den Haag. Volgend jaar rond deze tijd zullen ze beginnen aan het Abitur, het Duitse eindexamen van het gymnasium. „Dat is best spannend”, vindt Emely. „Ja, het komt nu wel erg dichtbij”, vult Malte aan.

Voorafgaand aan het examenjaar gaat de klas van de middelbare school uit Münster een week weg. „Traditie”, zegt Emely. „We hebben geluk met onze school. Niet iedere school heeft tradities als deze.” Vandaag zijn ze een dag winkelen in de straten rondom de Passage met hun vriendengroep, vijf meisjes en Malte.

Hij vindt het speciaal om op reis te zijn met klasgenoten. „Normaal zie je elkaar bijna alleen op school, of als je aan school werkt. Thuis hebben we onze eigen hobby’s, ons eigen leven. Nu zitten we een week met elkaar opgescheept.”

„Opgescheept?” reageert Emely gepikeerd. Malte lacht. „Ik bedoel, we zitten met veertig leerlingen in een bungalowpark vlak bij Duinrell, dicht op elkaar. We leren elkaar op een andere manier kennen. Gisteren gingen we bijvoorbeeld naar het Tikibad. Wanneer zie je je klasgenoten nou in zwemkleding?”

In Duitsland moet je heel hoge cijfers hebben, en die heb ik niet. In Nederland vragen ze daar niet om

Schoolvrienden, dat is hoe Malte en Emely hun vriendschap noemen. Ze kennen elkaar wel, maar niet al te goed. „Als we een schoolopdracht hebben, werken we altijd samen”, zegt Emely. „We weten wat we aan elkaar hebben, waar we goed en minder goed in zijn.”

Na het examenjaar wil Malte psychologie studeren in Nederland. „Het is makkelijker hier. In Duitsland moet je heel hoge cijfers hebben, en die heb ik niet. In Nederland vragen ze daar niet om, dus veel Duitsers studeren psychologie in Nederland.”

Emely wil lerares worden op een basisschool. „Kinderen, ik ben gek op kinderen. Tijdens een snuffelstage heb ik een dag op een school meegelopen en dat was echt fantastisch. Sindsdien ben ik van plan om het onderwijs in te gaan.”

Malte lacht. „Voor de klas staan, verschrikkelijk.” Emely geeft hem een plagerig duwtje. „Maar ik kan wel gewoon in Duitsland blijven, Malt.” Hij: „Liever in Nederland studeren dan het onderwijs in.” Zij: „We zien wel wie het laatst lacht. Het duurt nog even. Eerst vakantie.”