Libanese rockband Mashrou’ Leila ligt nu ook onder christelijk vuur

De Libanese indie-rockband Mashrou’ Leila is wel wat controverse gewend. In Jordanië zijn geplande concerten op het laatste moment afgelast. In Egypte zijn fans gearresteerd die op een concert met de LHBT-regenboogvlag hadden gezwaaid. Maar in thuisland Libanon heeft Mashrou’ Leila nooit een probleem gehad. Tot nu.

De maronitische kerk heeft deze week gevraagd het concert af te gelasten dat Mashrou’ Leila op 9 augustus zou spelen in Byblos, een christelijke stad ten noorden van Beiroet. Volgens de kerk zijn de teksten van de band ‘in strijd met het christelijk geloof’. Een advocaat heeft bovendien een klacht ingediend waarin de autoriteiten worden opgeroepen Mashrou’ Leila te vervolgen wegens belediging van de religie, en het promoten van homoseksualiteit.

De zanger van Mashrou’ Leila, Hamed Sinno, is openlijk homoseksueel, en de band voert de LHBT-rechten hoog in het vaandel. Homoseksualiteit is in Libanon officieel verboden, maar het land geldt juist als het meest tolerante in de regio op het vlak van LHBT-rechten. Mashrouh’ Leila heeft al twee keer eerder de affiches aangevoerd van het jaarlijkse Byblos-festival zonder dat iemand daar moeilijk over deed.

Madonna

De huidige controverse lijkt te zijn uitgelokt door een groepering die zich Jounoud al-Rab (soldaten van de heer) noemt. Die hebben oude beelden en teksten van Mashrou’ Leila opgediept, waaronder een afbeelding uit 2015 waarop het hoofd van Maria is vervangen door dat van popzangeres Madonna, en de song Djin uit hetzelfde jaar die godslasterend zou zijn.

Het gevolg was een sociale mediastorm waarbij mensen met fysiek geweld de bandleden bedreigden. Philippe Seif, een rechtse christelijke vlogger, riep in een intussen verwijderde Facebook-post op de benen van de bandleden te breken voor ze voet kunnen zetten in Byblos.

Maar veel Libanezen kozen op sociale media ook partij voor de band, die sinds een jaar in New York woont. Onder meer de bekende zanger Marcel Khalifeh riep op Facebook op Mashrou’ Leila te steunen.

De invloedrijke Libanese blogger Gino Raidy vergelijkt de christelijke campagne tegen Mashrou’ Leila met de tactieken van IS. „Het bijzondere aan Libanon was altijd dat dit soort dingen hier niet gebeurt, in tegenstelling tot de buurlanden”, schrijft Raidy. „Dus willen wij worden zoals onze oppressieve buren, of willen wij het voorbeeld zijn dat zij hopelijk ooit gaan navolgen?”

Amnesty

Amnesty International heeft de Libanese autoriteiten gevraagd „alles in het werk te stellen om de band te beschermen tegen deze haatcampagne, en ervoor te zorgen dat het concert niet wordt afgelast”.

Het Byblosfestival deelde donderdag mee dat er een compromis is bereikt. Het concert mag doorgaan als de bandleden voorafgaand een persconferentie geven waarin zij zich verontschuldigen bij iedereen die mogelijk aanstoot heeft genomen aan hun teksten. Twee nummers, Djin en Idols, mogen niet op het programma staan. Eerder had de band zich in een mededeling verbaasd over het feit dat teksten die in vorige jaren luidkeels zijn meegezongen door het Libanese publiek, vandaag voor zoveel ophef zorgen.