Kruijswijk verliest belangrijke helper door diskwalificatie

Kanshebber Steven Kruijswijk is aan de vooravond van de ontknoping in de Tour de France op opmerkelijke wijze een belangrijke helper kwijtgeraakt. De organisatie diskwalificeerde zijn Duitse ploeggenoot bij Jumbo-Visma Tony Martin vanwege een duw- en trekpartij tijdens de etappe van woensdag met Luke Rowe (Team Ineos). Ook Rowe werd uit de koers gehaald.

Het incident speelde zich af op zo’n vijftien kilometer voor de finish in Gap, waar de Italiaan Matteo Trentin de etappe won. Op tv-beelden is te zien dat Martin de Brit de pas afsnijdt, waardoor Rowe bijna van de weg afraakt. Daarna lijken de wielrenners elkaar nog een paar keer te duwen.

Commissarissen van wielerbond UCI zagen „gewelddadigheden” in de aanvaring, en besloten dat het duo deze donderdag niet meer van start mocht gaan.

Tegenvaller

Voor Kruijswijk is de diskwalificatie van Martin een tegenvaller. De Nederlander stond aan het begin van de achttiende etappe, de eerste van drie zware bergritten in de Alpen, derde in het algemeen klassement, 1.47 minuut achter de Franse geletruidrager Julian Alaphilippe, en wordt gezien als een van de voornaamste kandidaten voor de Tourzege. In de drie Alpen-etappes van donderdag, vrijdag en zaterdag kan Kruijswijk alle hulp van zijn ploeggenoten goed gebruiken.

Rowe was op zijn beurt overigens een helper van Geraint Thomas (tweede in het klassement) en Egan Bernal (vijfde).

Rowe zei volgens persbureau Reuters dat hij en Martin op gangbare wijze met elkaar duelleerden om een positie vooraan in het peloton. Na afloop van de etappe gaven Martin en hijzelf elkaar een hand, aldus Rowe. „We probeerden gewoon ons werk te doen. Misschien gingen we iets te ver, maar het is wel erg hard dat we dan allebei uit de wedstrijd worden gezet. Dat verdienden we geen van beiden.”

Beide renners boden later hun excuses aan voor het incident. Rowe: „Dit is een van ’s werelds grootste sportevenementen, en ik wil sorry zeggen tegen veel mensen, ook Tony en de jongens van Jumbo-Visma.” Ook Martin stak de hand in eigen boezem. „Het spijt mij zeer wat er is gebeurd. Ik voelde me meteen na afloop al slecht hierover, maar het gebeurde in de hitte van het moment. Dit kan soms gebeuren in de sport.”