KNVB wil VAR-momenten beter uitleggen tijdens wedstrijden

De KNVB gaat VAR-momenten tijdens de wedstrijd uitleggen in het stadion. Komende zaterdag begint de pilot tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV. Op beeldschermen in de Johan Cruijff Arena wordt getoond waar de videoscheidsrechter de scheidsrechter over adviseert. Zo kunnen er teksten verschijnen als „mogelijke strafschop vanwege handsbal” of „mogelijke rode kaart vanwege overtreding”.

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal is de eerste waarbij VAR-momenten op deze manier worden toegelicht. Ook op televisie zullen de teksten te lezen zijn. De KNVB hoopt de VAR-beslissingen op deze manier inzichtelijker te maken voor voetbalfans. Toeschouwers en tv-kijkers zouden vaak niet begrijpen waarom de VAR ingrijpt.

De KNVB wil de VAR-communicatie nog verder uitbouwen. De Telegraaf meldde donderdag dat de voetbalbond ook wil testen met zogenoemde on field announcements. Het plan is dat de scheidsrechters na ingrijpen van de videoscheidsrechter uitleggen waarom een bepaald besluit is gevallen. De boodschap zal via de geluidsinstallatie in het stadion en op tv te horen zijn. De voetbalbond wil tijdens de kwartfinales van de KNVB Beker beginnen met deze pilot. Dit gebeurt bijvoorbeeld al in het rugby.

Sinds afgelopen seizoen kijkt er bij iedere Eredivisie-wedstrijd een videoscheidsrechter mee. Tijdens dat seizoen werden in 306 wedstrijden 87 foute beslissingen teruggedraaid nadat de videoscheidsrechter ingreep. Volgens de KNVB is het voetbal daarmee eerlijker geworden.