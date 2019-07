‘Jeffrey Epstein half bewusteloos aangetroffen in gevangeniscel’

De Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein is deze week naar het ziekenhuis gebracht nadat hij zwaargewond werd aangetroffen in zijn gevangeniscel. Epstein zou verwondingen aan zijn nek hebben gehad en „half bewusteloos” zijn geweest. Het is onduidelijk wat er is gebeurd, volgens bronnen van NBC News wordt niet uitgesloten dat Epstein een zelfmoordpoging heeft gedaan of is aangevallen. Epstein zit vast onder verdenking van grootschalig seksueel misbruik van minderjarige meisjes.

Het is onduidelijk hoe de miljardair er momenteel aan toe is. Een bron van NBC News stelt dat de verwondingen meevallen, anderen stellen dat Epstein onder versterkt toezicht staat uit angst dat hij zichzelf iets aandoet. Verschillende media melden dat onderzocht wordt of Epstein een zelfmoordpoging of een aanval geënsceneerd heeft om overgebracht te worden naar een andere gevangenis.

Het is ook mogelijk dat Epstein daadwerkelijk is aangevallen door een andere gedetineerde. Het is niet ongewoon dat mannen die verdacht worden van kindermisbruik, belaagd worden in de gevangenis. Volgens NBC News is zeker één gevangene ondervraagd over het incident deze week. Hij zou hebben ontkend iets te maken te hebben met de zaak.

Deal met justitie

Epstein werd begin juli aangehouden op verdenking van het seksueel uitbuiten en misbruiken van minderjarige meisjes. Hij zou talloze kwetsbare tienermeisjes hebben ingevlogen naar zijn huizen in New York en Florida en hen daar hebben misbruikt. Ook zou hij de meisjes hebben betaald om in contact te komen met andere minderjarigen om het misbruik mee voort te zetten.

Ruim een decennium geleden verzamelden de autoriteiten ook al bewijs dat Epstein tientallen minderjarige meisjes had misbruikt. Destijds trof de miljardair een voor hem zeer gunstige schikking: als hij schuld bekende aan twee prostitutiedelicten en zich liet registreren als sex offender, werd hij niet vervolgd voor de zwaardere misdrijven.

Uiteindelijk zat Epstein een gevangenisstraf van dertien maanden uit, in deze periode mocht hij gedeeltelijk aan het werk blijven. De deal heeft tot veel kritiek geleid op de Amerikaanse justitie, omdat Epstein gematst zou zijn vanwege zijn vermogen en status. Eerder deze maand stapte Alexander Acosta, die de deal destijds als openbaar aanklager sloot, op als minister van Werkgelegenheid vanwege de affaire.