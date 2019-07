Italiaan Trentin wint na solo, Mollema eindigt als vierde

Matteo Trentin heeft woensdag de zeventiende etappe in de Tour de France gewonnen. De Italiaan van Mitchelton-Scott kwam na 200 kilometer solo aan in Gap, nadat hij in de slotfase van de etappe was weggereden uit de overgebleven kopgroep van elf renners. De Deen Kasper Asgreen werd tweede, voor de Belg Greg van Avermaet.

Het is Trentins derde etappezege in de Tour, eerder won hij al ritten in 2013 en 2014. Zijn ploeg Mitchelton-Scott won ook de negende etappe met de Zuid-Afrikaan Daryl Impey en twee bergritten in de Pyreneeën met de Brit Simon Yates.

Trentin demarreerde aan de voet van de Col de la Sentinelle en had op de top van de beklimming van de derde categorie 30 seconden voorsprong op zijn achtervolgers. Die marge gaf de Italiaan niet meer weg; aan de finish had hij 37 seconden voorsprong op Asgreen.

Een groep van 33 renners, onder wie Bauke Mollema, maakte zich al snel na de start in Pont du Gard los van het peloton. Hun voorsprong liep gestaag op. Mollema raakte op zo’n 30 kilometer van de streep achterop, kwam nog terug, maar eindigde uiteindelijk als vierde op 41 seconden van Trentin.

Met nog 36 kilometer te gaan opende Mollema nog wel de aanval, maar de 32-jarige renner van Trek-Segafredo kon niet wegkomen. „Ik probeerde het redelijk vroeg. Ik wist dat er een stuk met een paar linke bochten aankwam”, vertelde Mollema aan de NOS. „Daarna hadden we een man mee in de voorste groep. In de klim voelde ik me goed en reden we dat gat bijna dicht, alleen niet naar de eerste. Daarna heb ik geprobeerd een mooie ereplaats te rijden. Meer zat er niet in vandaag.”

Het peloton met geletruidrager Julian Alaphilippe en al zijn concurrenten, onder wie Steven Kruijswijk, kwam pas ruim 20 minuten na Trentin over de streep in Gap. De klassementsrenners deden het rustig aan met het oog op de drie volgende etappes.

Vanaf deze donderdag trekt het Tour-peloton de Alpen in, waar hen in totaal zeven beklimmingen van de eerste en buitencategorie te wachten staan. De bergtoppen in de laatste dagen kunnen het verschil maken. De verschillen in de top van het klassement zijn klein. De top zes, met Kruijswijk op de derde plek, staat binnen iets meer dan twee minuten van Alaphilippe.