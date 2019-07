Hotels in en rond Amsterdam deden goede zaken door de storing op Schiphol

Een andere stad in Nederland dan Amsterdam kenden ze niet. Maar woensdagavond moesten de Chinese toeristen Zou Xingyu en Shen Lingxiao met een taxi noodgedwongen 60 kilometer afleggen van Schiphol naar Landgoed ISVW in Leusden, een driesterrenhotel. Voor 87 euro vonden ze een kamer die „betaalbaarder” was dan die in het centrum van Amsterdam, zegt Lingxiao, terwijl ze met drie medereizigers de tijd doodt met een kaartspel in de vertrekhal op Schiphol.

Van de tienduizenden gestrande reizigers, woensdagavond op Schiphol, konden er zo’n 1.300 op een veldbed in de vertrekhal terecht. De rest bleef wakker of overnachtte elders.

De hotels in en rond Amsterdam profiteerden gretig van de reizigers die plots een hotelkamer nodig hadden. „Ik keek aan het begin van de avond op Booking.com en zag elke minuut hotels van de radar verdwijnen. Plop. Plop. Plop”, doet de Brit Miles Stephenson het voor op zijn telefoon. Hij boekte, samen met een collega, twee kamers in het INK Hotel in het Amsterdamse centrum. Bijna 500 euro waren ze kwijt.

Volgens het hotel zijn het „reguliere prijzen” voor een kamer in het centrum van Amsterdam, maar vaststaat dat de hotelsector garen spinde bij de grote storing op Schiphol. Hoeveel inkomsten het de hotels extra heeft opgeleverd, is lastig te meten. Veel accomodaties rond Schiphol zaten vanwege de zomerdrukte al vol, dus moesten toeristen ook uitwijken naar het centrum van de hoofdstad. Het leidde op Twitter tot verontwaardiging van reizigers die klaagden over astronomische prijzen. De duurste Amsterdamse kamer op Booking.com was donderdag 3.870 euro.

Bij het Sheraton-hotel, enkele honderden meters van Schiphol, zaten alle 407 beschikbare kamers door de storing vol. „De goedkoopste kamer kost donderdag 244 euro. Dat was woensdag ook ongeveer de prijs”, zegt een woordvoerder. „Die prijs verschilt van dag tot dag en wordt onder meer bepaald op basis van de hoeveelheid beschikbare kamers en wat de concurrentie doet.”

Lees ook: Hoe werkt het ‘tankstation’ van Schiphol?

‘500 euro is voor ons te duur!’

Een deel van de reizigers vond afgelopen avond via de luchtvaartmaatschappijen onderdak. „We hebben met deze bedrijven een deal dat ze in dit soort situaties voor een standaardprijs kamers kunnen boeken”, zegt de Sheraton-voorlichter.

Ook andere ketens sprongen in op de onverwachte drukte. Bij het Mercure Hotel bij Schiphol werden twee extra personeelsleden opgeroepen. Het boekingssysteem begaf het onder de drukte waardoor er te veel boekingen geaccepteerd werden. „We hebben zo’n vijftien mensen helaas teleur moeten stellen die dachten een kamer te hebben geboekt.” Volgens het hotel lagen de prijzen voor de 152 kamers wel iets hoger dan normaal. „Maar hoe dat precies zit, kan ik niet zeggen”, stelt een receptioniste.

Er sliepen ook mensen op de luchthaven zelf. De Zeeuwse Chantal Duine zou samen met vriend Joey naar Turkije vliegen. Toen dat niet doorging, zocht ze naar een hotel. „Vijfhonderd euro vroegen sommige hotels voor een kamer. Vijfhonderd! Dat is voor ons niet te betalen. We hebben maar een deken uitgerold op de vloer.”