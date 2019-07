Honderden overnachten op Schiphol na tankstoring, vertragingen duren voort

De tankstoring op Schiphol van woensdag is verholpen, maar de luchthaven heeft ook donderdag nog te maken met de nasleep ervan. „Schiphol is als een horloge, alle radertjes houden samen het proces draaiend”, zegt een woordvoerder. Nu er iets tussen de wielen is geraakt, duurt het weer even voor alles goed loopt.

1.300 mensen hebben de nacht doorgebracht op veldbedjes die door het Rode Kruis waren neergezet, anderen overnachtten in hotels. In totaal zijn volgens het vliegveld „tienduizenden passagiers” gedupeerd, en moesten al driehonderd vluchten worden geschrapt. Omdat ook vandaag vluchten zullen uitvallen, raadt Schiphol passagiers aan om voor vertrek de status van hun vlucht te checken bij het vliegveld of bij hun luchtvaartmaatschappij.

De storing zat bij Aircraft Fuel Supply, een bedrijf dat de vliegtuigen bijtankt en de infrastructuur daarvoor beheert. Na acht uur konden de systemen langzaam weer worden opgestart. Wanneer de gevolgen van de storing volledig voorbij zijn en alle vluchten weer kunnen vertrekken als gepland, durft Schiphol nog niet te zeggen.

Sommige reizigers waren witheet, anderen vonden het te warm om boos te worden. Lees ook deze reportage: ‘Wat een chaos. Eén benzinemannetje!’

Hitte

Wat de storing heeft veroorzaakt wordt nog onderzocht, maar met de hitte heeft het in ieder geval niets van doen. Overigens zal de uitzonderlijk hoge temperatuur het vliegveld deze dagen wel nog extra hoofdbrekens opleveren. Buiten rijden sproeiwagens rond om te voorkomen dat hete stukken asfalt vervormen en binnen moesten extra maatregelen getroffen worden om het koel te houden.

De klimaatsystemen in de terminal zijn ingericht op „de normale Nederlandse zomer”, meldde de luchthaven woensdag al. Er is daarom onder meer mobiele airconditioning geplaatst. Desondanks kan het binnen toch wat warmer zijn dan anders.