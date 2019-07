Hoe bereid je een kind voor op alleen reizen?

Moeder: „Mijn zoon is bijna 17 en gaat dit jaar voor het eerst alleen reizen, van een buitenlands jeugdkamp naar ons vakantieadres in Europa. Hij gaat vanaf het kamp eerst met de trein naar huis, dan pakt hij de volgende dag het openbaar vervoer naar Schiphol, om vanaf daar naar ons te vliegen.

„Misschien maak ik er te veel een ding van, maar ik ben zenuwachtig of dat gaat lukken. We hebben als gezin wel gereisd, dus hij heeft reiservaring. Ik ben met hem naar Schiphol geweest, heb hem laten zien waar de vertrekhal is, ‘en dan moet je zo lopen, en dan ga je door de douane en zo vind je de gate’. Hij doet er zelf erg nonchalant over. Als ik vraag: denk je dat het gaat lukken, zegt hij heel vaag: ja ja ja. Maar hij is meer een doener dan een prater. Hoe bereid je een kind (en jezelf) het best voor op alleen reizen?”

Naam is bij de redactie bekend. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen. Wilt u een dilemma voorleggen? Stuur uw vraag naar opgevoed@nrc.nl

Vergroot de zelfredzaamheid

Ria Balm: „Kinderen die zelfstandig aan het verkeer gaan deelnemen, zijn altijd een bron van zorg voor ouders. Op de fiets de drukke stad in, op de fiets naar schoolkamp, op de scooter. In het verkeer zijn zoveel invloeden van buitenaf waar je als ouder geen grip op hebt. Dat geldt ook voor alleen reizen: stakingen en vertragingen kunnen de reis ineens in de war schoppen..

„Om met onverwachte dingen te kunnen omgaan is het belangrijk het improviserend vermogen van kinderen te trainen. In dit geval kunt u de zelfredzaamheid van uw zoon vergroten door hem een beetje luchthartig voor te bereiden op wat er eventueel kan gebeuren. Zodat hij een rijtje in zijn hoofd heeft van wat hij kan doen bij calamiteiten, aan wie en waar hij vragen kan stellen.

Ria Balm is orthopedagoog.



„U noemt uw zoon een doener; hoe je je redt onderweg is een verbale kwestie. Als hij naast een mafkees zit in het vliegtuig, moet hij de stewardess durven aanspreken. Praat dat een paar keer door samen.

„Verheug u vooral op dat moment dat hij straks in de aankomsthal staat, en jullie allebei weer een stap hebben gezet.”

Maak samen een checklist

Jelle Jolles: „Te lang treuzelen bij de taxfreeshops en je vlucht missen, iemand die wat in je rugzak stopt; bij reizen kan er wel degelijk iets misgaan. Overleg met uw zoon wat er kan gebeuren, maar maak het niet te zwaar.

Jelle Jolles is hoogleraar neuropsychologie en auteur van Het tienerbrein.



„Zoon heeft al reiservaring, en de herinneringen daaraan kunnen worden geactiveerd door samen door te nemen uit welke stappen de reis bestaat, en in welke volgorde je ze uitvoert. Zoek samen plaatjes van de treinstations en bekijk de plattegrond van Schiphol op internet. Vraag om er een actief beeld van te maken: ‘Wat zie je voor je?’. Dat helpt hem om een heel ‘treintje’ van beelden in zijn hoofd te maken: goed voor anticipatie en planning.

„ Maak samen een checklist voor de drie delen van zijn reis: deel 1 is de reis van kamp naar huis. Deel 2 is ‘thuis’, en wat hij daar moet doen en meenemen. Deel 3 is de reis naar en van Schiphol.

„Ouders krijgen in dit soort situaties snel te horen: ‘Laat dat kind toch los, dat vindt zijn weg wel.’ Dat is de verkeerde reactie. Je kunt als ouders kinderen op deze adviserende manier wel degelijk helpen met dit soort grote nieuwe planningstaken.”