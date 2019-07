Hitte vanuit de lucht

Door het hele land zochten mensen en dieren gisteren beschutting voor de brandende zon. Ze doken het water in of zochten verkoeling in de schaduw. Woensdag gold er door het hele land het weeralarm code oranje dat ook vandaag weer van kracht is. Ook is er vanaf dinsdag een nationaal hitteplan in werking getreden. Hoe beleefde Nederland de hitte? Een fotoserie vanuit de lucht.