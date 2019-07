Hij wist best dat hij charisma had, hij speelde daarmee

Rutger Hauer speelde een van zijn mooiste latere rollen als Freddy Heineken in De Heineken Ontvoering (2011). Voor regisseur Maarten Treurniet was dat een kans om samen te werken met een jeugdidool. „Als kind ging ik al naar school in een maillot omdat ik Floris wilde zijn. Freddy Heineken was een enorm charismatische man. Om hem te spelen had ik een acteur nodig die over evenveel charisma beschikte. Daarom dacht ik meteen aan Hauer. Rutger had het charisma dat alle grote filmsterren hebben. Als je met hem een restaurant binnenkwam draaiden alle hoofden zijn kant op, ook van mensen die hem misschien niet eens herkenden. Zo sterk was zijn uitstraling.

Lees ook de necrologie van Rutger Hauer: ‘Al die momenten die voortduren in de tijd’

„Toen Rutger voor de eerste repetitie aankwam waren de andere acteurs doodsbang voor hem. Voordat we begonnen, zei hij tegen mij: ik neem ze nog even apart. Toen is hij met de andere acteurs koffie gaan drinken en vervolgens kwamen ze allemaal lachend terug. Hij had een groot hart voor andere acteurs.

Hij was een ongelooflijk lastig acteur om mee te werken. Hij behoorde tot een generatie acteurs die vond dat echte creativiteit alleen voort kan komen uit conflicten. Hij dwong me om elke keuze die ik voor de film wilde maken te beargumenteren. Later zei hij tegen een Amerikaanse filmploeg over onze samenwerking: ‘We hebben heerlijk met elkaar gevochten.’ Ik heb daar slapeloze nachten en hartkloppingen van gehad.

„Maar de film is er uiteindelijk wel beter van geworden. Toen ik de film voor het eerst aan hem vertoonde stond hij na afloop te springen op de stoelen, omdat hij zo blij was dat het was gelukt. Hij had een enorm groot hart voor film.

„Zijn lastige karakter heeft hem bij zijn internationale carrière misschien soms in de weg gezeten. Je haalde je nogal wat op de hals als je met Rutger samenwerkte, omdat hij zo moeilijk bestuurbaar kon zijn. Daar moet je als regisseur wel tegen kunnen.

„Dit voorjaar zat ik nog te denken dat ik eigenlijk een nieuwe, grote film voor hem zou moeten schrijven. Dat kan nu ineens niet meer. Uiteindelijk heeft Rutger gekregen wat hij verdiende: over de hele wereld kennen mensen hem. Hij valt alleen te vergelijken met Johan Cruyff.”

Blade Runner (1982) Floris (1969) Soldaat van Oranje (1977) Turks Fruit (1973)

Charismatisch

Documentairemaker Simone de Vries regisseerde de film Blond, Blue Eyes (2006), een portret van Rutger Hauer. „Vooraf had ik het beeld dat hij alleen nog in Hollywood zat om daar voor heel veel geld slechteriken te spelen. Niets bleek minder waar te zijn. Op het ene moment had hij een rol in een grote Hollywoodproductie zoals Batman Begins (2005), het andere moment stond hij op de set van een kleine film in Roemenië. Dat deed hij dan alleen omdat hij dat toevallig aardige mensen vond. In de documentaire vraag ik hem waarom hij in zoveel B-films heeft gespeeld. Dat vond hij een domme, eigenlijk onbegrijpelijke vraag. Voor hem waren dat helemaal geen B-films. Dat waren voor hem allemaal films.

„Hij heeft me op allerlei manieren uitgetest voordat ik de film met hem kon gaan maken, zonder dat dat moeilijk doen was om het moeilijk doen. Hij wilde gewoon altijd het onderste uit de kan halen. Tegelijkertijd kon hij ongelooflijk lief, genereus en zorgzaam zijn.

„Als Rutger voor een camera verscheen gebeurde er altijd iets. Hij was enorm charismatisch. Dat wist hij ook wel en daar speelde hij mee. Dat was voor mij als documentairemaker soms lastig, omdat ik eigenlijk de mens achter de acteur wilde laten zien. Als Rutger in beeld kwam, kreeg je meteen een soort filmbeelden. Maar dat was natuurlijk een luxeprobleem.”

Bekijk ook de in beeld over Rutger Hauer