Gouverneur Puerto Rico kondigt vertrek aan na protesten

Gouverneur Ricardo Rosselló, de hoogste bestuurder van Puerto Rico, stapt op. Na twee weken van massala demonstraties geeft hij toe aan de belangrijkste eis van de betogers. Dat maakte Rosselló woensdagavond bekend tijdens een toespraak die op televisie werd uitgezonden.

De politicus, die door demonstranten Ricky wordt genoemd, zal op 2 augustus zijn functie neerleggen. Hij wordt dan vervangen door Wanda Vázquez, de huidige minister van Justitie.

Puerto Rico is een overzees gebied van de Verenigde Staten. Sinds half juli ligt Rosselló onder vuur vanwege uitgelekte chatgesprekken die hij voerde met andere politici en medewerkers. Daarin liet de gouverneur zich neerbuigend uit over de overlevenden van de orkaan Maria, die twee jaar geleden over het eiland en de rest van het Caraïbisch gebied trok. Over de trage wederopbuw na de storm heerste al langer veel onvrede. De uitgelekte chats - waarin Rosselló ook seksistische en homofobe uitspraken deed - gooiden olie op het vuur.

Demonstranten die ook woensdagavond weer op straat stonden reageerden uitgelaten op de bekenmaking van het vetrek van de gouverneur.

