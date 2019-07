Fluitgeluid

Op mijn telefoon heb ik een app die vogelgeluiden kan herkennen. Maar omdat het mijn werktelefoon is, ligt hij buiten werktijd meestal in een la van mijn bureau. Dat speet me wel toen ik onlangs op mijn voorwerkse wandelrondje een vogeltje zag en hoorde dat ik niet thuis kon brengen. Gelukkig was zijn melodietje goed te onthouden (ta-ta-tada-ta-tá). Op mijn werk aangekomen dacht ik: misschien herkent de app het ook wel als ik het beestje na-fluit. Ik zette de app aan en liet mijn fluitkunst erop los. De app had weinig moeite het geluid te determineren. In een oogwenk verscheen de soort-analyse op het scherm: ‘Homo sapiens – mens’.

