FC Utrecht speelt in Europese kwalificatie gelijk tegen Zrinjski Mostar

FC Utrecht heeft zichzelf tekortgedaan in het eerste duel in de tweede voorronde van de Europa League tegen HSK Zrinjski. De eredivisieclub kwam niet verder dan een gelijkspel in de eigen Galgenwaard: 1-1. Utrecht wacht zodoende een lastige return in de Bosnische stad Mostar.

De ploeg van de nieuwe hoofdtrainer John van den Brom had verreweg het beste van het spel en creëerde heel wat kansen. Zrinjski werd in de eerste helft één keer gevaarlijk en het was meteen raak via Miljan Govedarica.

Na rust zette Utrecht meer druk en dat resulteerde in de gelijkmaker van Gyrano Kerk. De thuisploeg liet grote kansen om het duel daarna alsnog winnend af te sluiten onbenut.

Later op donderdag speelt AZ thuis tegen het Zweedse Häcken.

(ANP)