‘Ik heb dingen gezien die jullie mensen niet zouden geloven. Brandende oorlogsschepen in de Gordel van Orion. Ik heb C-stralen zien glinsteren in het duister vlakbij de Tannhäuser Poort. Al die momenten gaan verloren in de tijd. Als tranen in de regen. Tijd om te sterven.”

Het mooiste tv-fragment kwam woensdagavond van acteur Rutger Hauer, wiens overlijden rond het avondeten bekend werd. Jinek (NPO 1) liet de gedenkwaardige sterfscène uit Blade Runner zien. In die scifi-klassieker speelt Hauer een robot die verhaal komt halen bij zijn schepper. Hij is geen mens en hij is de schurk, toch is hij het meest menselijke personage in de film.

Scenarist Gerard Soeteman vertelt in Jinek dat Hauer de sterfmonoloog flink gekortwiekt heeft. „Kan ik niet een duif wurgen?” was zijn suggestie. Soeteman vergelijkt hem met Marlon Brando – ook een man die liever minder zei en meer liet zien.

‘Wat is dat voor stomme vraag?’ zegt acteur Barry Atsma geërgerd tegen Coen Verbraak in diens nieuwe programma In de beste families (NPO 2). Stomme vraag – dat zal de veelgeprezen interviewer niet vaak horen. Of hij knipt het eruit. Nu is het juist een sterk moment. Verbraak had aan Atsma gevraagd of die zich wel eens heeft geschaamd voor zijn broer die het syndroom van Down heeft: „Of dat je denkt: hoe kan het dat iemand als ik zo’n broer heeft?”

In de beste families: vanaf woensdag 24 juli op NPO 2 Wie was het favoriete kind thuis? Werd er van allemaal evenveel gehouden? Zou je je broer of zus hebben uitgekozen in je vriendenkring? Coen Verbraak is terug met een nieuwe serie. #InDeBesteFamilies In ‘In de beste families’ praat Coen met gasten als Barry Atsma en zijn zus Laura, de broers Van Bommel, van de gelijknamige schoenenfabriek, en de eeneiige tweeling Peter en Erik die elkaar pas op hun 17e leren kennen. Vanaf vanavond, elke woensdag om 21:10 uur op NPO 2. Geplaatst door NTR op Maandag 22 juli 2019

Atsma vindt het een idiote gedachte. En zijn ergernis is tekenend. Kom niet aan zijn broer. Even later vertelt hij wel dat hij zijn ongeboren baby vorig jaar heeft laten testen op Down, zoals vele andere aanstaande ouders. Zijn zus heeft dat juist niet gedaan. Ook in de uitleg bij deze beslissing zet Atsma zijn broer op de eerste plaats: nóg een familielid met Down zou te veel aandacht en zorg vergen.

Verbraak heeft zijn langlopende interviewreeks Kijken in de ziel afgerond, om zich nu te werpen op families, te beginnen met broers en zusters. Nu zijn er tientallen programma’s over familie, maar Verbraaks grondige, rustige aanpak zorgt toch voor boeiende tv.

Hij neemt in de eerste aflevering drie bekende mensen met hun broers en zusters, die iets bijzonders in de familie hebben. De drie broers van schoenenfabriek Van Bommel zijn vooralsnog niet interessant. Acteur Porgy Franssen is, gezien eerdere interviews, potentieel zeer interessant: hij komt uit een gezin met veertien kinderen dat door de moeder – ze noemden haar De Generaal – werd gedrild tot familieorkest. De vader, een bedrijfsarts die dronk, hing er wat bij. Atsma en zijn zus zijn dit keer het boeiendste: levendig schetsen ze hun aanwezige, theatrale broer, die in een Hulkpak schreeuwend rond de school van zijn zusje fietste.

Verbraak gebruikt dezelfde strakke opzet als Kijken in de ziel. Hij zit aan een tafel te praten met één geïnterviewde, gefilmd in shot-tegenshot. De diverse interviews monteert hij door elkaar heen. Juist door die strakke opzet valt het op dat er halverwege ineens twee nieuwe mensen worden geïntroduceerd. Ze hebben een goed verhaal over adoptie, maar het is niet elegant zo.

Wie nog even wilde genieten van de koele nacht, kon op NPO 1 naar een oude documentaire over Rutger Hauer kijken. Geen broers en zusters in Rutger Hauer: Blonde, Blue Eyes (Simone de Vries, 2007). Wel zijn vrouw. Ze vindt Hauer een „intellectuele boer”: een praktische handwerker die ook van poëzie houdt. Hauer heeft zelf een minder hoge dunk van zijn intellect: „Ik denk met mijn hoofd achter de dingen aan” – wat hij dan wel weer poëtisch uitdrukt.

Trots laat Hauer een certificaat zien: fans hebben een ster naar hem laten vernoemen. Nabij de Gordel van Orion. Lang nadat hij gedoofd is, zal die voor ons nog stralen.