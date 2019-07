Britse marine gaat tankers in Straat van Hormuz escorteren

De Britse marine gaat schepen inzetten om olietankers die onder de Britse vlag door de Straat van Hormuz varen, te escorteren. Dat heeft het Britse ministerie van Defensie donderdag besloten, meldt persbureau Reuters. Het besluit is een direct gevolg van de inbeslagname van een Britse olietanker door Iran vorige week.

Schepen die onder de Britse vlag door de Straat van Hormuz varen - een van de drukste waterwegen ter wereld - worden individueel of in groepjes door de Britse marine geëscorteerd, mits hun passage tijdig bij de marine wordt gemeld. De Britten hopen op deze manier „de vrijheid van navigatie” te beschermen, laat een woordvoerder van Defensie weten.

Vorige week nam de Iraanse Revolutionaire Garde een olietanker van de Britten in, als reactie op de inbeslagname van een Iraanse tanker eerder bij Gibraltar. De Iraanse olietanker was volgens de Britten onderweg naar Syrië, terwijl dit volgens een olie-embargo van de EU verboden is.

Eerder werden ook al een Japanse en Noorse tanker in de Straat aangevallen. De Verenigde Staten houden Iran verantwoordelijk voor die aanvallen, maar Teheran heeft betrokkenheid steeds stellig ontkend. Door de wederzijdse inbeslagnames liepen de spanningen tussen Iran en het Westen de recente weken echter hoog op.

Europese maritieme beschermingsmissie

Tot dusver hield de Britse defensie steeds vol dat zij de middelen niet had om schepen met de Britse vlag in de Perzische Golf te escorteren. De Britten willen dat er een Europese maritieme beschermingsmissie komt om het scheepsverkeer in de Straat van Hormuz te beschermen. Ook de Amerikanen willen dat er een degelijke missie komt en hebben Nederland gevraagd hieraan bij te dragen. De Britten nemen met hun missie echter afstand van het soortgelijke plan van de VS.

Eerder deze maand liet minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) aan de Kamer weten dat hij onderzoekt of Nederland een bijdrage kan leveren aan een eventuele VS-geleide missie. Zo’n bijdrage ligt gevoelig omdat Europa het nucleair akkoord met Iran hoopt te behouden. De VS zegden dit vorig jaar eenzijdig op. De zeestraat is een belangrijke aanvoerroute van olie: ongeveer eenvijfde van de wereldvoorraad olie wordt via de route getransporteerd.