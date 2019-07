A$AP Rocky vervolgd voor mishandeling in Stockholm

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky wordt vervolgd voor zware mishandeling in Stockholm. Dat melden Zweedse media donderdag op basis van een verklaring van de openbaar aanklager. De rapper, die eigenlijk Rakim Mayers heet, was eind juni betrokken bij een vechtpartij.

De 30-jarige Mayers werd begin juli samen met drie leden van zijn entourage gearresteerd in het Scandinavische land. Sindsdien zit hij vast, omdat Zweden vreest dat hij het land zal verlaten als hij zijn proces in vrijheid mag afwachten. De rapper beweert onschuldig te zijn en uit zelfverdediging te hebben gehandeld.

De Zweedse aanklager stelt donderdag echter op basis van het eerste onderzoek dat er sprake is van een misdrijf. Hij heeft onder meer beelden van de vechtpartij bekeken. Hierop is te zien dat twee mannen slaags raken met de bodyguard van Mayers. In andere fragmenten is te zien dat twee personen de rapper en zijn entourage achtervolgen, waarna Mayers de ruzie lijkt te willen sussen. Op beelden die later zijn gemaakt, is te zien dat de artiest een van de mannen op de grond gooit en samen met anderen op hem inslaat.

Trump wil helpen

De zaak heeft internationaal stof doen opwaaien. Mayers is een gerenommeerde artiest en heeft veel optredens moeten annuleren omdat hij vastzit. Volgende maand zou hij op Lowlands staan, dit optreden is nog niet officieel afgelast. Een online petitie om Mayers vrij te krijgen werd de afgelopen weken honderdduizenden keren ondertekend, ook hebben talloze collega’s van de rapper zijn vrijlating geëist.

Zelfs de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangeboden om te helpen, hij wilde Mayers’ borg betalen. Ook zou hij de premier van Zweden hebben gebeld om te zien „wat we kunnen doen om A$AP Rocky te helpen”. Zweden kent echter geen borgtocht en premier Stefan Löfven zegt niets te kunnen doen omdat het Zweedse rechtssysteem onafhankelijk is.