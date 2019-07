Voetbaltalkshow VTBL met Humberto Tan stopt na één seizoen

De voetbaltalkshow VTBL met presentator Humberto Tan gaat na één seizoen van de buis. Dat meldt het televisieprogramma op zijn website.

De reden voor het vroege einde aan de talkshow van RTL 7 is dat er niet genoeg kijkers waren. Het programma, dat op zondagavond werd uitgezonden, had niet de rechten om actuele beelden van eredivisiewedstrijden uit te zenden. Volgens de programmamakers heeft dat VTBL de kop gekost.

De voetbaltalkshow was voor RTL 7 de vervanger van Voetbal Inside, het populaire praatprogramma met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. De drie mannen verkasten naar Veronica en namen ogenschijnlijk een groot deel van de kijkers mee.

Tegenvallende kijkcijfers

VTBL begon eind januari met gemiddeld zo’n 275.000 kijkers. Daarna zakte dat aantal gestaag. RTL onderzocht de optie om naar een andere avond in de week te verhuizen. Op die manier zou het de actuele voetbalbeelden wel kunnen uitzenden. De zender concludeerde echter dat „schuiven in een drukbezette voetbalweek” en „concurreren met voetbalwedstrijden of andere voetbalprogramma’s” niet tot meer succes zal leiden.

Presentator Humberto Tan, die vorig jaar na vijf jaar dienst werd gewezen als presentator van de avondtalkshow RTL Late Night, is na de zomer bij RTL 4 te zien met het nieuwe programma The Repair Shop.