Veilingrecord: sneakers uit 1972 verkocht voor 437.500 dollar

Een paar groezelige Nike Moon Shoes (maat 48) uit 1972 is dinsdag bij Sotheby’s in New York geveild voor het recordbedrag van 437.500 dollar, 392.000 euro.

Het duurste paar sneakers ter wereld is gekocht door Miles S. Nadal, de Canadese eigenaar van een investeringsmaatschappij. „Ik denk dat sneakercultuur en sneakerverzamelen op het punt staan van een doorbraak”, zei Nadal in een persbericht na zijn aankoop. De Moon Shoes noemde hij „een echt historisch artefact in de sportgeschiedenis en de popcultuur”.

De atletiekschoenen werden speciaal gemaakt voor de Amerikaanse olympische kwalificatiewedstrijden van 1972. Nike-medeoprichter en atletiekcoach Bill Bowerman fabriceerde in totaal twaalf exemplaren. Het geveilde paar is, voor zover bekend, het enige bewaard gebleven paar dat ongebruikt is. Sotheby’s had de waarde geschat op maximaal 160.000 dollar. Het oude veilingrecord voor sportschoenen dateerde van 2017, toen een paar gesigneerde Michael Jordan Converses voor 190.373 dollar werden verkocht. De beroemde basketballer had de schoenen gedragen tijdens de olympische finale van 1984.

Bijna iedereen draagt tegenwoordig sneakers. De échte liefhebbers onderscheiden zich met exclusieve – en heel dure – exemplaren.

Miles S. Nadal kocht op 17 juli al 99 paar sportschoenen die Sotheby’s zou veilen. Daarvoor betaalde hij omgerekend 755.000 euro. De Canadees is van plan de sneakers tentoon te stellen in het ‘Durf te dromen’ Automobielmuseum, zijn privé-museum in Toronto.