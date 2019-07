Trentin wint zeventiende etappe Tour de France

Matteo Trentin heeft woensdag de zeventiende etappe van de Tour de France gewonnen. De Italiaan van Mitchelton-Scott ontsnapte vijftien kilometer voor de finish uit de kopgroep en arriveerde solo in Gap. Het is Trentins derde etappezege in de Tour, eerder won hij al ritten in 2013 en 2014.

Aan de finish had Trentin 37 voorsprong op de nummer twee Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step). Vier seconden daarachter volgde een klein groepje renners, met daarin onder anderen Bauke Mollema (Trek-Segafredo). De Nederlander werd vierde.

Trentin maakte deel uit van een kopgroep van dertig renners die al vroeg in de rit over 200 kilometer van Pont du Gard naar Gap de aanval koos. Het peloton, met daarin geletruidrager Julian Alaphilippe en alle favorieten, gunde de koplopers een ruime voorsprong. De grote groep kwam twintig minuten na Trentin over de streep.

De klassementsrenners deden het rustig aan met het oog op de drie volgende etappes. Vanaf donderdag trekt het Tour-peloton de Alpen in, waar hen in totaal zeven beklimmingen van de eerste en buitencategorie te wachten staan. De top zes, met Steven Kruijswijk op de derde plek, zit binnen iets meer dan twee minuten.