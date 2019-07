‘Topatlete Madiea G. in Duitsland aangehouden met 50 kilo drugs’

Duitsland zou vorige maand de 27-jarige Nederlandse topatlete Madiea G. hebben aangehouden omdat zij meer dan vijftig kilo drugs bij zich had. Dat meldt de Duitse justitie woensdag aan de NOS en persbureau ANP. Eerder was al bekend dat de Duitse politie in juni een Nederlandse vrouw had aangehouden omdat zij drugs over de grens probeerde te brengen, nu is volgens het persbureau bevestigd dat het om G. gaat.

De Duitse justitie wilde tegenover NRC de identiteit van de verdachte niet bevestigen. Wel laat het Duitse Openbaar Ministerie weten dat de vrouw in kwestie werd betrapt met grote hoeveelheden van de harddrugs crystal meth en ecstasy in haar auto. De drugs hebben in Duitsland een straatwaarde van ongeveer twee miljoen euro.

Kofferbak

De verdachte was onderweg van Nederland naar Duitsland en werd bij de Duitse stad Emmerik, enkele kilometers van de grens, langs de kant gezet bij een routinecontrole. In kofferbak van haar auto werden dozen en tassen aangetroffen, deze bevatten volgens de vrouw sportschoenen. In werkelijkheid zaten er drugspakketten in verstopt. De vrouw werd direct gearresteerd. Zelf hield zij vol onderweg te zijn geweest naar een wedstrijd.

Toen de aanhouding eind juni bekend werd, gingen al geruchten dat het mogelijk om G. ging. Na een wedstrijd in Rabat in juni werd G. namelijk niet meer gezien. Volgens haar trainer had haar afwezigheid te maken met privéomstandigheden.

Madiea G. deed in 2016 mee aan de Olympische Spelen in Brazilië. Ook wist zij zich te plaatsen voor het WK atletiek, wat over twee maanden plaatsvindt in Qatar. De atletiekbond en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waren woensdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.