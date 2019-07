In Drenthe gevonden ‘reuzenteek’ inderdaad Hyalomma

De twee weken geleden in het Drentse Odoorn gevonden ‘reuzenteek’ blijkt inderdaad de gevreesde Hyalomma-teek te zijn. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag bekendgemaakt. De tekensoort is een mogelijke verspreider van het dodelijke Krim-Congovirus, maar dit onderzochte beestje blijkt dat virus niet in zich te dragen.

Na de vondst op 14 juli meldden meerdere media al op basis van uiterlijke kenmerken dat het waarschijnlijk om een Hyalomma-teek ging. Deze tekensoort, die ook wel bekend is als de Middellandse-Zeeteek, komt normaal gesproken vooral in warme landen voor. Een beet van een geïnfecteerde teek kan tot Krim-Congokoorts leiden, waaraan 30 tot 50 procent van de patiënten overlijdt.

Vlekkenkoorts

In het beestje in Drenthe trof het RIVM wel een andere ziekteverwekker aan: Rickettsia aeschlimannii. Deze bacterie kan bij de mens tot vlekkenkoorts leiden. Dit gaat gepaard met hoofdpijn, spierpijn en huiduitslag. Het is een zeldzame ziekte die goed te behandelen is met antibiotica, aldus het RIVM.

Ook kunnen Hyalomma-teken de voor paarden schadelijke parasieten Babesia en Theileria in zich dragen. Mogelijke gevolgen daarvan voor paarden zijn onder meer hoge koorts, benauwdheid en ernstige bloedarmoede.

Geen unieke vondst

De Hyalomma-teek wordt niet vaak in Nederland gezien, maar de vondst is niet uniek. Tussen 2006 en 2009 werden drie Hyalomma-teken op paarden aangetroffen, aldus het RIVM. Begin deze maand werd in de Achterhoek ook al een Hyalomma-teek gevangen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzocht nadien zowel die locatie als die in Drenthe maar trof geen andere Hyalomma-teken aan.

Sinds 2012 zijn zo’n vijftig in Noordwest-Europa gevonden Hyalomma-teken getest op het Krim-Congovirus. Telkens bleek dat de reuzenteken het dodelijke virus niet in zich droegen.