Recordschikking van 5 miljard dollar voor Facebook vanwege privacyschendingen

Facebook moet vijf miljard dollar betalen aan de Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) vanwege zijn rol in verschillende privacyschandalen. FTC meldt woensdag dat het de hoogste schikking is die zij ooit trof met een bedrijf. Daarnaast moet Facebook de privacy van gebruikers verbeteren.

De boete volgt onder meer op een lek waardoor het Britse campagnebureau Cambridge Analytica toegang had tot gegevens van consumenten. FTC oordeelt dat Facebook sinds 2012 met misleidende informatie de privacyvoorkeuren van miljarden gebruikers heeft genegeerd. Daarnaast wordt Facebook verplicht een onafhankelijke commissie in te stellen die erop toeziet dat privacyregels worden nageleefd en hierover elk kwartaal rapporteert aan FTC.

Tegen Facebook liep ook nog een ander onderzoek van beurswaakhond SEC. Daarbij schikt de social media-gigant voor 100 miljoen dollar. De beschuldiging is dat Facebook beleggers te laat heeft ingelicht over problemen met de privacy van zijn platforms. Zij werden pas twee jaar nadat Facebook wist van het misbruik van de gegevens door Cambridge Analytica op de hoogte gesteld.

In een reactie zegt Facebook het beschadigde vertrouwen als gevolg van het schandaal te willen herstellen. „Deze schikking gaat niet alleen over toezichthouders. Het gaat ook over het opnieuw opbouwen van het vertrouwen met mensen”, aldus een woordvoerder.

Facebook hield al rekening met forse boetes en had drie miljard dollar opzijgezet. Daar moet dus nog ruim twee miljard dollar bij. Een rechter moet de schikking tussen de autoriteit en Facebook nog formeel goedkeuren. Facebook koerste woensdag ruim één procent lager.