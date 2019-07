‘Politie laat 21.000 agenten oordoppen aanmeten vanwege vuurwerk’

Politiemensen die moeten werken tijdens oud en nieuw krijgen op maat gemaakte gehoorbescherming. De politie laat 21.000 paar oordoppen aanmeten die harde geluiden wegfilteren maar wel communicatie via het C2000-systeem mogelijk maken, meldt de politie woensdag. Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie zegt op de site van de politie tot de aankoop genoodzaakt te zijn doordat het kabinet geen verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen voor consumenten wil.

Volgens Akerboom hebben al meerdere agenten te maken gekregen met tijdelijke doofheid of gehoorschade door vuurwerk tijdens de jaarwisseling, zei hij in het AD dat als eerste over de plannen berichtte. Daartegen worden alle politiemensen straks met de doppen beschermd.

De bescherming wordt per agent op maat gemaakt, en kan aangesloten worden op een speciale set die communicatie mogelijk maakt. Van die sets worden er zo’n zes- tot zevenduizend aangeschaft. Het systeem kan ook op andere evenementen kan de gehoorbescherming gebruikt worden, bijvoorbeeld op festivals met luide muziek.

Omdat het project nog aanbesteed wordt, is nog niet duidelijk hoeveel het gaat kosten. Duidelijk is wel dat voor dat bedrag „een aantal wijkagenten aangetrokken had kunnen worden”, aldus de politie.

Verbieden

De politie pleit al langer voor een verbod op knalvuurwerk en pijlen, maar werd daarin niet tegemoetgekomen door het kabinet. Rutte zei eerder deze maand geen einde te willen maken aan een traditie waar velen waarde aan hechten, en besloot alleen het zwaarste consumentenvuurwerk te verbieden. „Teleurstellend”, noemt Akerboom dat besluit.

Verschillende organisaties hebben in mei nog met een paginagrote krantenadvertentie gepleit voor een gedeeltelijk verbod op consumentenvuurwerk. Oud en nieuw is „de gevaarlijkste avond van het jaar”, schreven onder meer medische organisaties, een aantal gemeenten en de politie. Er vallen jaarlijks twee doden en honderden gewonden en er wordt voor twintig miljoen euro aan schade berokkend, zei Akerboom toen.

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde in 2017 dat de nieuwjaarstraditie in zijn huidige vorm veel ongelukken veroorzaakt, en adviseerde het kabinet maatregelen te treffen. Toen de regering een jaar later nog geen verbod had ingesteld op knalvuurwerk en vuurpijlen, riep de OVV in een kritische notitie op dat alsnog te doen om „het aantal slachtoffers, incidenten en schade” terug te brengen. Onder meer oogartsen en dierenbeschermingsorganisaties zijn voor een verbod op al het vuurwerk.