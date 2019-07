Organisatie Schevenings vuurwerkfestival blaast jubileumeditie af

Het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen gaat dit jaar niet door. Het is de organisatie niet gelukt om aan aangescherpte eisen van de gemeente te voldoen, meldt zij woensdag. Het festival had deze zomer voor de veertigste keer moeten plaatsvinden en trekt honderdduizenden bezoekers.

Het festival ervaart „helaas de keerzijde van het samen opgebouwde succes”, zegt voorzitter Bjorn van Dijl van de Stichting International Vuurwerkfestival Scheveningen in een verklaring. De belangstelling is de afgelopen jaren toegenomen en het kost de organisatie moeite om de drukte in goede banen te leiden.

Druk

De laatste editie trok naar schatting 400.000 bezoekers, verspreid over twee weekeinden in augustus. Het grote aantal bezoekers leidde tot opstoppingen in het verkeer. Ook het openbaar vervoer kon het aantal bezoekers niet meer aan. Daarom was het festival al verplaatst tot na augustus, zodat het evenement buiten de zomervakantie zou vallen.

Volgens de organisatie was het veiligheidsplan net aangescherpt toen er een nieuwe lijst met eisen kwam van de gemeente. „Zo moesten wij als organisatie onder andere de garantie geven voor het aantal personen dat zou komen, hetgeen natuurlijk niet mogelijk is omdat het een open toegankelijk festival is”, zegt Van Dijl. De stichting zou voor zoveel extra werk gesteld zijn dat het ook al niet meer mogelijk was om het evenement in de maand september te organiseren, ook niet als het beperkt wordt tot één weekend.

Op het vuurwerkfestival geven teams uit verschillende landen shows, de beste show krijgt een prijs. Van Dijl hoopt volgend jaar wél aan alle eisen te kunnen voldoen en dan alsnog de veertigste editie te kunnen vieren.