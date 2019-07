Ook Wampi moet even afkoelen in het roze zwembadje

„Wampi, kom maar!”, roept Gérard Wouters (57). De dierenpensionhouder pakt de stevige, zwarte teckel op en zet hem in het roze, schelpvormige zwembadje. Wampi is geen zwemfanaat. Na een paar seconden klautert de teckel het zwembad weer uit, het water van zich afschuddend.

De warmte van deze week is niet alleen gevaarlijk voor jonge kinderen en ouderen, ook bij dieren is oververhitting een risico. Zoals bij honden. Alleen door te hijgen en via hun voetzolen kunnen ze hun warmte kwijt, legt Wouters uit. Loopt de lichaamstemperatuur te snel op, dan kunnen ze in coma raken en overlijden. Woensdag gebeurde dat bij een hond uit Capelle aan den IJssel. Hij zou dinsdag urenlang op een gloeiend heet balkon hebben gelegen, zonder water en schaduw.

Dierenpension 't Hoge Veld. Foto Flip Franssen

In Dierenpension ’t Hoge Veld in Elst (Gelderland) is plek voor zo’n vijftig honden en vijfendertig katten. Andere bewoners zijn konijnen, kanaries, paarden, geiten, kleine kangoeroes, alpaca’s en een hert. Samen met zijn vrouw Diana (52) en dochter Kyra (17) is Wouters iedere dag bezig met de verzorging: drollen rapen, brokken en water bijvullen, en de dieren buiten en weer naar binnen laten.

Koel houden

Deze week komt daar een extra taak bij: de dieren koel houden. Want deze dinsdagmiddag is het in Elst 33 graden. Tussen kanariekooien en konijnenhokken gaat Wouters voor naar het grasveld waar de dieren buitenspelen. Een ronddraaiende sproeier houdt het grasveld nat en er zijn twee zwembadjes neergezet.

Hoe voorkom je oververhitting bij je hond? Vijf tips van Gérard Wouters: 1. Hou je hond binnen en zet hier een waaier of airco aan. 2. Laat je hond niet uit in de volle zon. 3. Leg je hond op een koele plek, dus niet op het tapijt. 4. Zet een badje neer waar ze in kunnen poedelen. 5. Koop een koelmat.

Enthousiast gezwommen wordt er niet door de honden. Het ene ras houdt er meer van dan het andere, aldus Wouters. „Labradors zijn gek op water. Die gaan in het bad staan en maken het helemaal leeg.” Kleine bulldogs heeft Wouters vandaag niet, maar die laat hij met dit soort temperaturen maar heel kort buiten. „Anders leggen ze het loodje.” Hij zegt dat deze honden door hun korte snuit moeite hebben met hijgen en dus eerder oververhit raken.

Het tweede grasveld is voor de honden die maar een dagje bij ’t Hoge Veld doorbrengen. Een witte labradoodle zit tevreden onder een grote trampoline in het gras. Onder de kleinere ernaast ligt een kleine hond met zwarte, pluizige oren. De trampolines heeft Wouters speciaal aangeschaft om schaduw te creëren op hete dagen als deze. „Een parasol waait om bij een beetje wind”, zegt hij.

Sproeier

De grote honden van ‘t Hoge Veld zitten op een stenen binnenplaats aan de achterkant van de boerderij. Ook hier zorgt een sproeier voor een natte vacht. Twee gele Warsteiner-parasols zijn goed voor wat schaduw. Toch hebben de honden het hier zichtbaar warmer. Bij alle dieren hangt de tong uit de bek. Een dalmatiër staart hijgend voor zich uit. Maar alle honden op het gras zetten is geen optie, zegt Wouters. „Alle urine trekt de grond in. Als het dan een maand niet regent, moet je eens komen ruiken: een grote ziektebron.”

Dierenpension 't Hoge Veld. Foto Flip Franssen

Ook in de hokken binnen probeert Wouters de temperatuur zo aangenaam mogelijk te houden. De grote honden verblijven in de boerderij, die van zichzelf fris blijft. De hokken van de kleine honden hebben een dikke laag isolatiemateriaal in het dak om de koelte vast te houden. Tot Wouters grote ergernis zijn er elk jaar weer hondeneigenaren die tijdens een hittegolf minder bewust omgaan met hun huisdier. „Mensen gaan naar de winkel en laten hun hond in de auto zitten. Zonder airco. Dat kan toch niet.”

Zes jaar

Bij ‘t Hoge Veld kunnen honden- en kattenbezitters hun dieren iedere dag tussen vier en vijf ‘s middags ophalen. Iets na vieren steekt Ellen Eijsvogel (52) haar hoofd door het vliegengordijn van de boerderij. „Hallo!” Ze komt haar drie honden ophalen: een jack russell, een boomer en een ‘mixje’.

Dierenpension 't Hoge Veld. Foto Flip Franssen

Al zes jaar lang brengt ze de dieren iedere maandag en dinsdag naar het pension. Eijsvogel laat Rakker, Diesel en Bilbo altijd met een gerust hart achter bij Wouters.

Ook met warm weer. „Hij let op en heeft parasols en badjes staan”, zegt ze. „En als een hond doodgaat, dan hoor ik het vanzelf. Onze jack russell is elf, die kan het loodje leggen. Daar moet je niet moeilijk over doen.”