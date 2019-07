Noord-Korea vuurt twee projectielen af

Noord-Korea heeft donderdagochtend lokale tijd twee projectielen gelanceerd, meldt het Zuid-Koreaanse leger. De projectielen verder afgevuurd vanaf de kuststad Wonsan en hebben een afstand afgelegd van zo’n 430 kilometer. Meer details zijn nog niet bekend.

Als het raketten zijn, zou het de eerste test zijn sinds de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar eind vorige maand ontmoetten op de grens van Noord- en Zuid-Korea. De laatste Noord-Koreaanse raketproeven dateren van begin mei.

Een Amerikaanse regeringsfunctionaris heeft bevestigd dat er zeker een projectiel is afgeschoten, die een korte afstand heeft afgelegd. Analisten zeggen tegen Reuters dat de projectielen en de afstand die ze hebben afgelegd erg lijken op de Noord-Koreaanse rakettest van begin mei.

De onderhandelingen over de denuclearisering van Noord-Korea zijn stilgelegd sinds de tweede top tussen Trump en Kim in Vietnam afgelopen februari mislukte. De VS en Noord-Korea hebben beloofd wel snel op een lager niveau gesprekken te gaan voeren, maar sindsdien heeft Pyongyang meerdere malen scherpe kritiek geuit op de militaire oefeningen die het Amerikaanse leger binnenkort gaat houden met Zuid-Korea.

Nationaal veiligheidsadviseur John Bolton was woensdag nog op bezoek in Zuid-Korea voor bilateraal overleg.