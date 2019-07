‘Nissan schrapt nog eens ruim 5.000 banen’

Nissan schrapt nog eens meer dan 5.000 banen nadat het in mei al aankondigde bijna 5.000 werknemers te ontslaan. Meerdere internationale persbureaus melden woensdag op basis van bronnen bij de Japanse autobouwer dat die de ontslagronde donderdag bekend zal maken. Volgens persbureau Reuters ontslaat het bedrijf in totaal meer dan 7 procent van het personeel.

De ontslagronde zal voornamelijk fabrieken in Zuid-Amerika treffen en andere regio’s waar Nissan weinig winst maakt, aldus het Japanse persbureau Kyodo News. De noodlijdende autobouwer hoopt zo de neerwaartse spiraal te doorbreken waarin het de laatste twee jaar zit.

Tegenvallende winst

In mei kondigde Nissan aan dit jaar waarschijnlijk 28 procent minder winst te behalen. Het bedrijf koerst zo af op de zwakste winst in elf jaar, mede doordat de verkoop in de Verenigde Staten flink is gedaald.

In november werd toenmalig topman Carlos Ghosn gearresteerd op verdenking van fraude en ander financieel wangedrag. Sindsdien is de relatie met grootaandeelhouder Renault, die 43 procent van de aandelen van Nissan bezit, in het slop geraakt.