Mueller brengt Trump geen schade toe

Maandenlang onderhandelden de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om voormalig speciaal aanklager Robert Mueller te horen over zijn onderzoek naar de bemoeienis van Rusland met de presidentsverkiezingen van 2016 en de mogelijke betrokkenheid van Donald Trumps campagne daarbij. Maar als de Democraten hadden verwacht dat ze de president voor het oog van de natie ondubbelzinnig schade zouden toebrengen met het verhoor in twee commissies van het Huis dat woensdag live werd uitgezonden, dan kwamen ze bedrogen uit. Onder harde, niet altijd geheel waarachtige aanvallen van de Republikeinen kwam de getuige-onder-ede geschonden uit de strijd.

De 75-jarige Mueller oogde vermoeid, aarzelde, moest regelmatig een vraag laten herhalen en wilde niet ingaan op verschillende kwesties – waarmee hij een door de Republikeinen gepresenteerde voorstelling van zaken ongewild kracht bijzette. Op de Trump-vriendelijke nieuwszender Fox News vatte een van de presentatoren het geheel samen als „een ramp voor de Democraten en een ramp voor de reputatie van Robert Mueller”. Maar ook het Trump-kritische CNN zag wat er gebeurde: „Onder druk van snelle, scherpe opmerkingen leek Mueller soms de weg kwijt te raken.”

Uitgekiende strategie

Beide partijen in het Huis hadden een strategie uitgestippeld. De Democraten wilden aan de hand van het rapport – en Mueller had vooraf al verklaard dat hij niets méér zou zeggen dan wat in zijn rapport stond – een openbaar college geven over wat Trump had misdaan. In de justitiecommissie citeerden zij vooral uit deel II van het rapport, waarin tien gevallen van belemmering van de rechtsgang door de president beschreven staan. Liefst hadden ze Mueller zelf veelbetekenende passages laten voorlezen, maar die sloeg hun verzoeken steeds af, dus lazen de Democratische afgevaardigden hardop hoe Trump medewerkers instrueerde om in te grijpen in het onderzoek van Mueller, hetgeen zij niet zouden doen. Vrijwel elke Democraat eindigde het verhoor met deze twee zinnen: „Als iemand anders dan de president deze misdrijven zou hebben gepleegd, dan was hij aangeklaagd. Niemand staat boven de wet.”

De Republikeinen hadden maar één bedoeling. Dat was het demonstreren van de partijdigheid en ondeugdelijkheid van Muellers onderzoek. Daartoe brachten afgevaardigden, in zowel de justitie- als de inlichtingencommissie, naar voren dat in Muellers onderzoeksteam juristen zaten die eerder Democratische kandidaten hadden gesteund. Mueller verweerde zich door te stellen dat hij in zijn lange loopbaan als openbaar aanklager medewerkers nooit had gevraagd naar hun politieke voorkeur.

De meeste aandacht staken de Republikeinen in het ondermijnen van de grond onder het onderzoek. Met name het beruchte ‘Steele-dossier’ werd steeds ter sprake gebracht. Christopher Steele, een freelance onderzoeker, deed voor de presidentsverkiezingen onderzoek naar links tussen Trump en de Russen en zijn rapport werd door de Democratische Partij gekocht en lekte later uit. Niet alle opmerkingen in dat rapport zijn even goed onderbouwd en de Republikeinen hameren er steeds op dat dit rapport het startschot gaf voor het Ruslandonderzoek, of op zijn minst werd gebruikt om de Trump-campagne te surveilleren (te „bespioneren”, zoals de president en de Republikeinen steevast zeggen).

Lange vragen zonder antwoorden

Mueller had in zijn openingsverklaring al gezegd dat hij niet op vragen over het Steele-dossier zou ingaan, aangezien minister Barr van Justitie daar op dit moment onderzoek naar laat doen. Maar door lange vragen, vol voorbeelden van de kwaadsappigheid van het Steele-dossier, en doordat Mueller er niet op antwoordde, vestigden de Republikeinen het beeld van een drijfzand waar het hele onderzoek op is gebaseerd.

Mueller herhaalde in zijn verhoor dat zijn rapport de president niet vrijpleit van de beschuldiging van belemmering van de rechtsgang en dat Trump voor een eventueel misdrijf in dit verband kan worden vervolgd nadat hij als president is afgetreden. Beide feiten werden door diverse media als nieuws gepresenteerd.

Wat in het ochtendverhoor nog een overwinninkje leek voor de Democraten, werd ’s middags al weer weggepoetst door Mueller. In de ochtend had hij op een vraag van de Democratische afgevaardigde Ted Lieu gezegd dat de staande opvatting van het ministerie van Justitie, dat een zittende president niet kan worden aangeklaagd, voor hem (deels) de reden was om Trump niet aan te klagen voor belemmering van de rechtsgang. ’s Middags corrigeerde Mueller dat: „Dat is niet de goede manier. Wij kwamen niet tot een conclusie over de vraag of de president belemmering van de rechtsgang heeft gepleegd.”

Bij CNN zei een commentator: „De vraag ‘wat heeft de president eigenlijk verkeerd gedaan’, is niet gemakkelijk te beantwoorden op basis van dit verhoor.”

