Het broeierige The Pier redt de zwoele zomeravond

Je kan deze zwoele zomeravond laten verpesten door het nieuws over premier Boris te volgen, maar je kunt ook gewoon een broeierige Spaanse overspelserie kijken. The Pier is van de makers La Casa de Papel. Maar anders dan die spannende Netflixhit draait het niet om actie en misdaad. The Pier is een langzame romantische thriller over twee vrouwen in rouw.

Na de zelfmoord van haar man komt Alejandra erachter dat hij een dubbelleven leidde. Om uit te zoeken wie haar man werkelijk was, papt ze aan met diens minnares Verónica, zonder te zeggen dat ze de bedrogen echtgenote is. NPO 3 zendt de achtdelige serie uit op zaterdagavond, twee afleveringen per keer. Maar je kunt de hele serie ook bingen op NPO Start Plus.

La Casa de Papel heeft de Spaanse seriemarkt een flink opkontje gegeven. Netflix heeft showrunner Álex Pina ingehuurd om nog een stel series te maken. Genoeg Spaanstalige abonnees, in de VS en in Latijns-Amerika. Pina maakte The Pier (El Embarcadero) na het succes van ‘La Casa’. Hij gaf een hoofdrol aan Álvaro Morte, die in ‘La Casa’ de rol van El Profesor speelde. Ook in The Pier speelt Morte een zachte man, die de liefde niet kan weerstaan, en die een geheim leven leidt.

In lange flashbacks zien we hoe zijn dubbelleven tot stand kwam. Maar het draait om de vreemde vriendschap die zich ontwikkelt tussen de echtgenote en de minnares. Wat hen bindt is de rouw om de overleden man. De relatie van de twee vrouwen werkt als een mooie spiegel van het dubbelleven van de man. Nu is de echtgenote degene die alles weet, en wordt de minnares bedrogen.

Het spel van de twee vrouwen is zo boeiend, dat het bijna jammer is dat er ook nog subplots moeten worden afgewikkeld: de moeder die een roman schrijft, de wolkenkrabber van Alejandra die gebouwd moet worden. En dan komt de misdaad er nog bij - vrij laat, eigenlijk pas in aflevering zeven. De oplettende kijker weet dan allang wie het gedaan heeft.

Samen bespreken de vrouwen de liefde. Monogamie, of vrije liefde? Verónica verdedigt het laatste: volgens haar kun je iemand niet bezitten. Blijkbaar kon de man prima van twee vrouwen tegelijk houden. En voldeed zijn lome leven in de lagune aan een behoefte die in de stad niet vervuld werd. Maar ja, bedriegen is wel vrij schadelijk. Dat voelt Verónica als de man er nóg een leven op na bleek te houden. In de bijrollen komen nog wat andere liefdesproblemen voorbij: de puberdochter worstelt met haar geaardheid, de moeder is verbitterd na haar scheiding, de beste vriendin is de eeuwige bijvrouw.

De serie zet het contrast aan tussen de echtgenote en de minnares. Alejandra is de stadse, ietwat burgerlijke architect van wolkenkrabbers. Verónica is een vrijgevochten hippie die van de liefde leeft, ze woont aan het water in de idyllische lagune Albufera, buiten Valencia. De goudgele beelden van de wetlands zorgen ervoor dat de serie zo zwoelzomers aanvoelt.