Forum royeert Henk Otten

Forum voor Democratie gaat voormalig bestuurslid en huidig Eerste Kamerlid Henk Otten royeren. Dat schrijft de partij in een persbericht. FVD schrijft te vermoeden dat er pogingen tot fraude zijn gedaan bij de partij, en heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken daarvan op de hoogte gebracht.

Otten, tot dit voorjaar de tweede man van de partij, trad al in april af als bestuurslid na een financieel conflict. Otten zou een betaling aan zichzelf hebben gedaan van 30.000 euro.

Na intern onderzoek meldt FVD nu dat Otten, die in het hele bericht niet met naam wordt genoemd, „een ongeoorloofde betaling aan een relatie heeft gedaan”. De betaling zou inmiddels zijn terugbetaald. Ook schrijft FVD dat „een samenspanning” aan het licht is gekomen „met de toeleverancier die de valse factuur indiende”.

Die toeleverancier is Robert Baljeu die werd gekozen als Statenlid in de provincie Noord-Holland, maar al snel uit de fractie werd gezet wegens een vertrouwensbreuk. Baljeu, een vertrouweling van Otten, gaf zijn zetel niet op.

Bronnen rondom Forum zeggen dat Baljeu 29.000 euro zou hebben gedeclareerd bij de internationale tak van de partij, voor werk dat hij niet zou hebben gedaan. Otten, die ook na zijn vertrek uit het partijbestuur van Forum aanbleef als bestuurslid van die internationale tak, zou die betaling hebben goedgekeurd.

Henk Otten noemt dat verhaal desgevraagd „gelul”. Volgens Otten klopt het bedrag en heeft Baljeu juist veel werk verzet, maar wilde Baudet hem daar niet voor betalen.

‘Methode Baudet’

Otten, die de brief over zijn royement pas op woensdagavond ontving, spreekt van „de methode Baudet”. „Je vertrek wordt als een fait accompli gepresenteerd”, zegt hij. „Ze willen mij zwart maken en uit de partij werken voor het partijcongres in november.” Op twitter schrijft hij: „dit is smaad!” En: „Blijf gewoon lid EK.”

Vorige maand werd Otten nog gekozen als voorzitter van de financiëncommissie van de Eerste Kamer. Als hij zijn senaatszetel daadwerkelijk houdt, raakt Forum zijn positie als grootste partij kwijt. FVD en VVD hebben nu allebei twaalf zetels in de Eerste Kamer.

Henk Otten is mede-oprichter van Forum voor Democratie en was tot het voorjaar de belangrijkste man na Thierry Baudet. In een interview met NRC uitte Otten in april stevige kritiek op Baudet. Kort daarna meldde NRC de financiële misstanden, en escaleerde het conflict. Volgens Otten werd er „karaktermoord” op hem gepleegd.

