Net als vorig jaar schijnt ook deze zomer de zon volop. Temperaturen bereiken tropische - en ongekende - hoogtes en ook de droogte is in bepaalde delen van het land halverwege juli al hardnekkig.

Mogelijk doet of laat u specifieke dingen of confronteren deze zomers u met groeiend ongemak over klimaatverandering. NRC wil graag weten: ervaart u de zomer anders dan vroeger?