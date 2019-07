De zwijgzame oligarch is kwaad op FC Den Bosch

Op de officiële bankrekening van FC Den Bosch staat woensdagochtend geen cent meer. Wat erop stond, is uitgegeven om te voorkomen dat er beslag op kan worden gelegd door de 23-jarige Georgische oligarch die zich tot voor kort eigenaar van de club waande, Kakhi Jordania.

De club heeft geen andere keuze nu Jordania zich tot de rechter heeft gewend. Als hij de toekomst van de eerstedivisieclub in gevaar wil brengen, dan moet de club zich wapenen. Al is het maar voor die ene supporter die onlangs in het clubkantoor stond te huilen, vrezend voor het voortbestaan van FC Den Bosch.

„Wij betreuren dat het zover heeft moeten komen”, zegt clubadvocaat Daan Folgering woensdag bij de voorzieningenrechter in Brabant. Had de KNVB niet dwarsgelegen, dan was FC Den Bosch liever mét dan zónder Jordania de toekomst tegemoet gegaan. „Wij zijn nog altijd dankbaar voor wat hij voor de club heeft gedaan.”

Ironisch genoeg is Jordania er zelf niet. „Hij zit niet te wachten op het mediacircus dat dit is geworden”, zegt zijn advocaat Jan Goemans. Op deze zaak, bijgewoond door tientallen supporters, zat zijn cliënt evenmin te wachten. „Maar óók meneer Jordania heeft rechten.”

De zakenman eist 810.000 euro en wil beslag laten leggen op de bankrekening van de club. Dat bedrag dient in zijn ogen als schadevergoeding omdat de club afspraken zou hebben geschonden: zijn geld zou niet alleen zijn aangewend voor versterkingen op het veld, maar ook om crediteuren of loonbelasting mee te betalen.

FC Den Bosch wil juist 625.000 euro van Jordania. Dat de aandelenoverdracht is afgekeurd, betekent niet dat de afspraken uit het overnamecontract niet meer gelden. Zonder acute investeringen dreigt een liquiditeitstekort van 1,6 miljoen euro voor komend seizoen.

De rechter: „Je kunt je afvragen of het handig was dat Jordania al is gaan investeren zonder goedkeuring van de KNVB. Het lijkt mij dat de overname einde oefening is en dat beide partijen nu op een nette manier uit elkaar moeten gaan.”

Optimisme of fiasco

Jordania, zoon van oud-Vitesse-eigenaar Merab Jordania, is niet de eerste buitenlander die zich op de Nederlandse voetbalmarkt heeft begeven. Eerder zijn Vitesse, ADO Den Haag en Fortuna Sittard overgenomen, terwijl Roda JC en Feyenoord vermoedelijk ook worden verkocht. Meestal gaan zulke overnames gepaard met tomeloos veel optimisme, soms volgt een fiasco. Zoals nu, in Den Bosch.

Wat juli 2018 de perfecte deal leek, is uitgelopen op gesteggel over financiële verplichtingen door de ‘no-deal’ van de KNVB. Liefst een jaar deed de beroepscommissie van de bond over de toetsing van de overname, wat bij een acquisitie van meer dan 25 procent verplicht is. Er werd een extern accountantskantoor ingeschakeld, er kwam een second opinion en pas twee weken geleden stond het zwart op wit: géén toestemming. De vrees voor een witwasscenario is te groot.

Hoewel FC Den Bosch door de afwijzing in zware financiële problemen verkeert, was de samenwerking met Jordania allerminst ideaal. Achter de schermen was sprake van een cultuurbotsing. Jordania liet zich niets vertellen en kwam volgens ingewijden als een zonnekoning de burelen op. Altijd strak in pak.

Vergezeld door zijn adviseurs, de enigen die hij echt leek te vertrouwen, eiste hij de skybox op die FC Den Bosch doorgaans aan de wedstrijdsponsor verhuurt. Die ruimte vormde ook het decor voor een van de dieptepunten in deze hele saga toen weekblad Voetbal International er een reportage kwam maken. „Op bezoek bij Circus Jordania in Den Bosch”, luidde de kop boven het verhaal.

Foto met open mond

Woest was Jordania. In een lange e-mail maakte zijn adviseur duidelijk dat de club dit verhaal had moeten vermijden. Het woord circus zou in Georgië en Rusland worden geïnterpreteerd als een chaotische situatie, terwijl Jordania juist een uiterst serieus businessplan voor ogen had. „Dat Kakhi met zijn mond open op de foto staat, is ook geen goed idee.”

Het stoorde hem dat in het verhaal stond dat er alcohol werd gedronken in de loge. Door de teneur van het stuk zou hij eerder als „feestganger” dan als een „moderne Russisch-Georgische zakenman” overkomen.

Interviews gaf Jordania niet, behalve die keer dat hij laat in de avond een onderzoeksverhaal van het Brabants Dagblad onder ogen kreeg waarin hij als een schimmige figuur werd bestempeld. Hij wilde het artikel tegenhouden en bood in ruil een exclusief interview. De krant hapte niet.

Naar het personeel van FC Den Bosch bleef het gezelschap altijd hoffelijk. Op internationale vrouwendag nam een van zijn adviseurs boeketten mee voor de vrouwen op kantoor. Tegelijk probeerden zijn mensen zich ook met de opstelling te bemoeien, wat de trainer niet accepteerde. Ze strooiden met bonussen in contracten en haalden spelers binnen die per maand meer verdienden dan sommige van hun collega’s in een heel jaar. In de groep was dit niet bekend.

Met oog op het oordeel van de KNVB werd vooraf afgesproken dat zijn investeringen bij een afwijzing zouden worden omgezet in een langlopende lening. In dat geval had de club rustig de tijd om hem terug te betalen als de deal afketste. Het feit dat Jordania nu acht ton eist van een club in financiële nood, riep dan ook vraagtekens op bij de rechter. Maar, benadrukte advocaat Goeman: „Jordania is verliefd op de club, hij wil helpen en zijn verplichtingen nakomen.”

De rechter beslist binnen een week of hij de beslaglegging toekent. Gezien de financiële situatie vroeg advocaat Folgering namens FC Den Bosch om die af te wijzen. „Meneer Jordania is naar eigen zeggen zeer vermogend. Hij zal er geen boterham minder om eten als hij geen gelijk krijgt.”

Later op de dag kwam Jordania met een persbericht. De financiële problemen zijn niet te wijten aan hem, schrijft hij, maar aan het niet nakomen van afspraken. Ook schermt hij met nieuwe rechtszaken. „Zijn juridische team zal alle nodige maatregelen nemen om legitieme rechten en belangen te beschermen.”