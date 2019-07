De hittegolf: genieten of afzien?

Half leeg

Na het slechtste voorjaar aller tijden is-ie dan eindelijk aangebroken: de zomer. Zodra je een stap buiten de deur doet, lijkt het alsof er een broeierig, synthetisch dekbed over je heen gegooid wordt. Niet te harden, zo heet is het.

Zelfs ’s nachts koelt het nauwelijks af. Vanwege de muggen lig je onder een veel te krappe klamboe, die de hele tijd in je gezicht zit. Je doet geen oog dicht.

Op kantoor staat de airco veel te hoog, waardoor je het heel de dag ijskoud hebt. Bijna al je collega’s hebben vakantie, of zijn een dagje naar het strand, dus je zit ook nog eens helemaal in je eentje. Je baalt als een stekker. De dag kruipt voorbij. Als je eindelijk naar huis mag, en vanuit de kantoorkoelkast de warmte instapt, ga je bijna van je stokje.

Wat een hitte. Afgemat fiets je langs volle terrassen. De stemming is uitgelaten. Het lijkt wel of iedereen al de hele dag aan de witte wijn zit. Zij wel.

Thuis is het nog benauwder dan vanochtend. Je zet de ramen en deuren open, maar dat maakt het alleen maar erger. Op het weerbericht zie je dat er sprake is van een hittegolf. Dat gaat dus nog wel even duren. Hoe houd je dat in godsnaam vol?

Je denkt aan het weekend. Want dan kun je naar het strand. Eindelijk. Je zoekt in je kast naar je bikini, om te kijken of ie nog past. Maar als je jezelf met je net iets te vadsige, spierwitte lichaam in de spiegel ziet, heb je ook daar geen zin meer in.

Was het maar winter.

Half vol

De lente was frisjes, maar nu is-ie dan eindelijk aangebroken: de zomer. Zodra je een stap buiten de deur doet, waan je je op een tropisch vakantie-eiland. En dat in eigen land. Eindelijk is het weer eens lekker heet.

Ook de nachten zijn heerlijk zwoel. Vanwege de muggen slaap je onder een klamboe, heel romantisch en knus. Je lijkt lichter te slapen dan normaal.

Op kantoor staat de airco lekker hoog, waardoor je lekker af kunt koelen. Bijna al je collega’s hebben vakantie, of zijn een dagje naar het strand, dus je hebt het rijk alleen. Zo kun je lekker doorwerken. Voor je het weet, kun je weer naar huis. Als je vanuit je comfortabel koele kantoor de warmte instapt, krijg je een heerlijk loom gevoel.

Wat een hitte. Relaxed fiets je langs volle terrassen. De stemming is uitgelaten. Het lijkt wel of iedereen al de hele dag aan de witte wijn zit. Wat een feest.

Thuis valt de warmte reuze mee. Je zet de ramen en deuren open en laat de zwoele avondlucht naar binnen stromen. Op het weerbericht zie je dat er sprake is van een hittegolf. Dat gaat dus nog wel even duren. Met dit weer hoef je helemaal niet op vakantie!

Je denkt aan het weekend. Want dan kun je naar het strand. Eindelijk. Je zoekt in je kast naar je bikini, om te kijken of ie nog past. Ja hoor. Er moet nog aan de teint worden gewerkt, maar dat gaat helemaal goed komen. Je kunt niet wachten.

Was het maar altijd zomer.