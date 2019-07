Kerstman netwerkt

Ook in het Deense Bakken was het dinsdag warm met zo’n 27 graden. Enkele deelnemers aan het wereldcongres voor kerstmannen ontdeden zich daarom van hun gevoerde werkpak en beperkten zich tot een rode zwembroek. Het pretpark in Bakken is al sinds 1957 de locatie van het jaarlijkse congres, waar kerstmannen van over de hele wereld, hun vrouwen en hun elfen elkaar ontmoeten. Volgens de organisatie verspreiden ze er de kerstpret en wisselen ze ervaringen uit. Het pretpark in Bakken is ooit begonnen met ‘Kerstmis in juli’, omdat de kerstmannen het in december te druk zouden hebben om er zelf van te genieten.

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 24 juli 2019