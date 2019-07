Check je privileges

De gemeente Amsterdam onderzoekt de kosten en mogelijkheden om haar 15.000 ambtenaren een ‘privilegetraining’ te laten volgen, zo blijkt uit het opgestelde Werkplan Aanpak Arbeidsdiscriminatie 2019-2020. Het gemeentepersoneel moet zich bewust worden van hun bevoorrechte positie en inzicht krijgen in eigen vooroordelen, is het idee. Een vervolgcursus ‘wit privilege en intersectionaliteit’ wordt niet uitgesloten.

Identiteitspolitiek, riepen tegenstanders hysterisch, en al gauw ging het over taal en ideologie en niet over de kern van het plan. Amsterdamse toestanden.

Onder het motto van niet lullen maar poetsen is er in Rotterdam ondertussen al een bewustwordingscampagne in gang gezet. De stichting WARM Rotterdam, die zich bezig houdt met armoedebestrijding, heeft raadsleden opgeroepen tot een challenge: een week lang leven met 50 euro. Vier raadsleden hebben al aangegeven mee te doen.

De bedoeling, zo vertelt initiatiefneemster Annemarieke van Egeraat, is dat beleidsmakers bewust worden van de schrijnende armoede waar veel mensen in moeten leven. „Wat voor keuzes maak je met 50 euro aan boodschappengeld, hoe pas je je leven aan? Want dat is de realiteit van veel mensen in deze stad.”

Even de cijfers: ruim 15 procent van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens, 1 op de 4 kinderen groeit op in armoede en meer dan 100.000 mensen kampen met problematische schulden. In een recente tweet geeft de Rotterdamse kinderombudsman een actueel en concreet voorbeeld: „Een juf van OBS De Kameleon vertelt me dat voor veel van hun leerlingen de zomervakantie niet leuk is. Ze zijn de hele dag alleen thuis terwijl hun ouders de deur uit zijn om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.”

Volgens Van Egeraat gaat het niet alleen om bewustwording. „Het is ook een boodschap naar de mensen toe: dat ze ertoe doen. Vaak vertellen ze mij: er wordt wel over ons gepraat, maar niet met ons. Ze willen graag in gesprek met beleidsmakers en bedrijven over armoede.” In het najaar zal er in de Laurenskerk in Rotterdam een bijeenkomst gehouden worden waar zo’n gesprek zal plaatsvinden.

De erkenning is belangrijk, want vaak is de bejegening beschuldigend, vindt Van Egeraat. Incassobureaus die flink verdienen aan het afknijpen van kwetsbare mensen. „Terwijl dat mensen zijn die al met psychische klachten kampen en in een sociale isolement zitten.” Daarom werkt de stichting samen met onder meer sociaal ondernemers, zoals een incassobureau zonder winstoogmerk (‘sociaal incasseren’). „Dit soort bedrijven krijgen van ons een WARM Keurmerk.”

Laat dat een privilege zijn waar iedereen naar wil streven.

Lotfi El Hamidi (L.elHamidi@nrc.nl@Lotfi_Hamid) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.