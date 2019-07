Boeing lijdt recordverlies in tweede kwartaal: bijna 3 miljard dollar

Boeing heeft de slechtste maanden uit zijn geschiedenis achter de rug. In het tweede kwartaal leed de Amerikaanse vliegtuigbouwer een recordverlies van bijna 3 miljard dollar (2,7 miljard euro). Dat heeft het concern woensdag bekendgemaakt. Boeing kampt de laatste maanden met de gevolgen van twee crashes met zijn meest gebruikte vliegtuig, de 737 MAX 8.

Het verlies komt voor een groot deel door de afboeking van 4,9 miljard dollar (4,4 miljard euro) die Boeing vorige week aankondigde. Het geld is bedoeld voor toekomstige schadevergoedingen die Boeing aan luchtvaartmaatschappijen zal moeten betalen, omdat hun 737’s MAX 8 niet geleverd kunnen worden. Sinds de tweede vliegramp met het toestel, begin dit jaar in Ethiopië, staat de 737 MAX 8 aan de grond. Het vliegtuig bleek ontwerpfouten te bevatten, die de oorzaak waren van de crashes.

De laatste keer dat Boeing een kwartaal met verlies afsloot, was in 2016. Toen draaide het bedrijf in het tweede kwartaal een verlies van 234 miljoen dollar, mede doordat het een aantal testvliegtuigen moest afschrijven. Het voorheen grootste kwartaalverlies ooit, 1,6 miljard dollar, leed Boeing in 2009. Dat kwam onder andere doordat luchtvaartmaatschappijen gecompenseerd moesten worden voor vertraagde aflevering van de 747-8.

Lees meer over het fatale defect van de 737 MAX 8: Waarom de Boeings neergingen

Kapotte sensor

In totaal heeft het debacle met de 737 MAX 8 Boeing nu zo’n 8 miljard dollar gekost, schrijft persbureau Reuters. Het verlies afgelopen kwartaal staat in schril contract met de winst van ruim 2 miljard dollar die Boeing vorig jaar om dezelfde tijd nog liet noteren. Afgelopen kwartaal daalde ook de omzet van het concern uit Seattle aanzienlijk: van 24 miljard dollar in 2018 naar een kleine 16 miljard dit jaar.

Bij de ongelukken met de 737 MAX 8, in oktober 2018 in Indonesië en afgelopen maart in Ethiopië, kwamen 346 mensen om. De oorzaak bleek in beide gevallen een kapotte sensor, die een automatisch besturingssysteem in de war bracht. Dat stuurde vervolgens het vliegtuig naar beneden, zonder dat de piloten konden ingrijpen. Boeing hoopt dat de 737 MAX 8, die inmiddels verbeterde software heeft gekregen, snel weer mag vliegen. Dat kan nog maanden duren.