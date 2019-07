‘Balie-jihadist betrokken bij aanslag’

Meerdere getuigen zouden kunnen bevestigen dat Abdelaziz A., ook wel bekend als de ‘Balie-jihadist’, betrokken is geweest bij de gewapende strijd in Syrië. Hij zou een belangrijke rol hebben gespeeld binnen terreurorganisatie Jabhat al Nusra en betrokken zijn geweest bij een moordaanslag op gewapende mannen die in een bus op weg waren naar de Syrische stad Homs.

Dat zei het Openbaar Ministerie (OM) woensdag op een inleidende zitting in de extra beveiligde rechtbank van Schiphol. Ook zou het OM iemand hebben gevonden die „als ooggetuige” kan verklaren over de rol van Abdelaziz en zijn broer. Maar die verklaring is „zo heftig” dat het OM daarover niets naar buiten wil brengen zolang de veiligheid van de getuige niet is gewaarborgd.

Justitie verdenkt de 33-jarige Abdelaziz en zijn broer Fatah A. onder meer van deelname aan een terroristische organisatie, witwassen en bezit van valse paspoorten. De broers waren niet aanwezig op de zitting. Ze hebben eerder hun betrokkenheid bij terrorisme ontkend.

Op de zitting zei de officier van justitie dat het is lastig getuigen te vinden die willen verklaren. Ze zouden „angstig” zijn en een getuige vinden in Syrië is minder makkelijk dan in Nederland. Het zal nog zeker maanden duren voordat de zaak inhoudelijk zal worden behandeld.

Abdelaziz, die sinds 2014 in Nederland verblijft, werd landelijk bekend nadat Syrische activisten in 2017 hem op een bijeenkomst in het Amsterdamse debatcentrum De Balie aanwezen als jihadist. Ruim een jaar later werd hij aangehouden. En in januari dit jaar viel zijn naam opnieuw toen Ans Boersma, destijds Turkije-correspondent van het Financieel Dagblad, plots van de Turkse autoriteiten het land moest verlaten. Ze bleek een relatie te hebben gehad met Abdelaziz. Justitie in Nederland verdenkt haar nog altijd ervan dat ze heeft gepoogd om hem aan valse papieren te helpen om Nederland binnen te komen.

‘Tweede man’

Abdelaziz vertelde in eerdere interviews dat hij sinds 2004 in Syrië als activist optrad tegen president Assad en in de gevangenis belandde. Daar zou hij volgens het OM jihadisten hebben leren kennen met wie hij na zijn vrijlating in 2011 bleef omgaan. Hij zou bij Jabhat al Nusra zijn opgeklommen tot ‘tweede man’ en volgens getuigen „nooit geld te kort komen”. Met tienduizenden euro’s zou hij naar Nederland zijn gekomen. Hij zou er samen met zijn broer een horecazaak in Eindhoven hebben willen openen.

In mei dit jaar meldden media dat Abdelaziz ook informant is geweest van inlichtingendienst AIVD. Zijn advocaat Peter Plasman zei woensdag dat Abdelaziz sindsdien zijn cel niet meer uitkomt. Drie bewakers van de gevangenis in Vught waar hij verblijft, zouden hem hebben gezegd dat hij zijn leven niet zeker is. Andere terreurverdachten zouden het op hem hebben gemunt.

