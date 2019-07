Acteur Rutger Hauer (75) na kort ziekbed overleden

Acteur Rutger Hauer is vorige week vrijdag op 75-jarige leeftijd na een kort ziektebed overleden, meldt persbureau ANP woensdag op basis van een verklaring van Hauers familie. De acteur, die onder meer een Golden Globe en twee Gouden Kalveren won, is woensdag in besloten kring begraven.

Het is nog onduidelijk waaraan Hauer, bekend van onder meer de films Turks Fruit en Blade Runner, is overleden. Hauer begon zijn carrière eind jaren zestig in de toneelwereld. Hij kreeg een hoofdrol in de televisieserie Floris en werd vervolgens gevraagd om een van de hoofdrollen te vertolken in de film Turks Fruit (1973) van Paul Verhoeven, naar het boek van Jan Wolkers. Ook speelde hij in de in 1977 verschenen film Soldaat van Oranje de rol van Erik Hazelhoff Roelfzema.

In 2013 interviewde NRC Hauwer over de natuurdocumentaire North America: ‘Je moet vergeten dat ik het ben’

Daarna vertrok Hauer naar Hollywood. Hij kreeg onder meer rollen in de sciencefiction-film Blade Runner en de oorlogsfilm Escape from Sobibor. Voor die laatste rol ontving Hauer in 1988 de prestigieuze filmprijs de Golden Globe. Later was hij te zien in de HBO-serie True Blood. Naast zijn acteerwerk zette Hauer zich in voor verschillende goede doelen, waaronder het Rode Kruis en het Aidsfonds. Ook richtte de acteur zijn eigen stichting op, de Starfish Association. De stichting bevestigde woensdag het overlijden van Hauer.

In 2013 werd Hauer, geboren in Breukelen, benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.