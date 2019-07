Zo word je 365 dagen succesvol. Nou ja, 357 dan

365 Dagen Succesvol. In Nederland worden online trainingen en seminars met die titel gegeven, waarbij duizenden mensen op hun stoelen staan te dansen. Denk jij dan: geef me een teiltje? Of is jouw reactie: super, een heel jaar succes, dat wil ik ook? Laat ik maar meteen zeggen: ik ben van het tweede kamp. 365 dagen succesvol? Graag! Naar zo’n seminar? Ik zeg direct ja. Ik heb mijn pinpas al in de hand als ik van die T-shirts en tassen met een positieve opdruk tegenkom, zoals ‘Imagination will get you everywhere’. Motiverende filmpjes van superenthousiaste succesgoeroes? Love it.

Ik viel dan ook als een blok voor de recente heruitgave van het boek The Happiness Advantage van Shawn Achor, onderzoeker naar blijdschap aan de Amerikaanse universiteit Harvard. Het belangrijkste inzicht van Achor is dat het verband tussen geluk en succes anders ligt dan de meesten van ons denken.

Achor zegt daarover: „Het gangbare idee is dat als we hard werken, we meer succes zullen hebben, en als we meer succes hebben, dat we dan gelukkig zullen zijn. Als we die ene geweldige baan krijgen, promotie maken of een paar kilo afvallen, dan volgt daarna geluk.” Maar het is precies andersom.

Ben ik even blij. Naar maatschappelijke maatstaven gemeten zou ik mezelf middelmatig succesvol noemen. Ik heb geen eigen huis, geen auto en het aantal mensen in mijn leven dat mijn orders opvolgt, blijft steken op twee. Eentje van vier jaar oud en eentje van zes. En dan alleen als ik ze een ijsje in het vooruitzicht stel.

Dus als we Achor en de mensen van ‘365’ mogen geloven, heb ik wel de voorloper van succes te pakken. Ik ben namelijk best wel ontzettend gelukkig. En dat is niet zomaar een positieve kreet opgedaan bij een workshop van Emile Ratelband. Nee mensen, ik heb keiharde bewijzen uit longitudinaal kwantitatief onderzoek.

Al een aantal jaren schrijf ik namelijk iedere avond mijn successen en mijn lessen van die dag op en sinds een tijd markeer ik ook of het naar mijn mening een ‘topdag’ was. Heb ik twee topdagen achter elkaar, dan schrijf ik een 2 bovenaan de pagina. En zo verder.

Op dit moment zit ik in een reeks van 68 aaneengesloten topdagen. Bijna een nieuw persoonlijk record. Mijn langste keten hiervoor was 72 dagen. Ruim twee maanden. Het zijn nog niet de volle 365 dagen, maar het begint ergens op te lijken.

Heb ik een slechte dag, dan schrijf ik min 1 op. Mocht er daarna nog een slechte dag volgen, dan zou de stand min 2 worden. Maar interessant genoeg is dat dit jaar nog nooit gebeurd. Als de keten wordt verbroken, analyseer ik eventjes waar het aan lag. En probeer ik dat de volgende dag anders aan te pakken.

Waar lagen die slechte dagen dan aan? Eén keer kwam het doordat ik ’s ochtends niet mocht eten vanwege een klein onderzoekje in het ziekenhuis. Je wilt mij niet tegenkomen zonder ontbijt.

En de rest was allemaal: werk.

Het is vaak zo simpel wat je nodig hebt om goed in je vel te zitten. Maar niet vanzelfsprekend

Begrijp me niet verkeerd. Ik houd van mijn werk. En het feit dat ik niet voor omgerekend een paar euro per dag urenlang aan een lopende band sta, of erger, zoals zoveel mensen ter wereld, is al een geluk op zich.

Maar binnen mijn welvarende Nederlandse referentiekader was het dit jaar soms te druk. Dat probeerde ik op te lossen door langer door te gaan. Slecht plan. Want onherroepelijk ging mijn keten van topdagen dan kapot.

Inhoudelijk vind ik mijn werk interessant, dus daar zat niet het probleem. Het lag er meer aan dat ik geen tijd meer vond om de dingen te doen die mij gelukkig houden. Zoals afspreken met vrienden, ontspannen de tijd hebben met mijn kinderen. Sporten, buiten een wandelingetje maken. En slapen. Vooral veel slapen.

Het is vaak zo simpel wat je nodig hebt om goed in je vel te zitten. Maar niet vanzelfsprekend. Bijna één op de zes Nederlanders vertoont tekenen van burn-out, bleek eerder dit jaar uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat percentage is toegenomen. Tel daarbij op het aantal mensen dat zich depressief, ziek of anderszins ellendig voelt, en je komt nog hoger uit.

Wat als je elke avond in je schriftje weer een minnetje moet noteren? Dat je misschien wel weken, maanden hebt van alleen maar slechte dagen? Dat is toch waanzin? Laten we doen wat binnen onze eigen macht ligt om te floreren, in ons werk en daarbuiten. Daar wil ik deze zomer over schrijven.

Of ik ooit maatschappelijke successen ga behalen zoals een huis, auto of mijn eerste miljoen, dat weet ik niet. Maar ik ben in ieder geval op dit moment – afkloppen – heel gelukkig. Misschien niet 365 dagen per jaar. Maar hopelijk toch wel zo’n 357.

Japke-d. Bouma is de rest van juli en augustus met zomerstop.