Wroettekening

Begin vorig jaar zijn we begonnen van een groot gangbaar varkensbedrijf een kleinere biologische boerderij te maken. Appeltje-eitje, dachten we. Na onderzoek naar flora, fauna en archeologie en veel overleg met gemeente en provincie over geur, ammoniak, fijnstof, regenwaterafvoer en meer, staan nu alle lichten op groen.

Deze week meldde de behandelend ambtenaar dat voor de modderpoel een aparte aanlegvergunning nodig was. Dat hadden we niet zien aankomen. Na aanpassing van de tekening – de diepte van de poel moest van 50 naar 30 centimeter – verviel deze verplichting.

Nu maar hopen dat de zeugen, die al wroetend de poel gaan maken, zich aan de tekening houden.

