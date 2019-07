Waarschuwingsschoten Z-Korea voor Russisch militair vliegtuig

Straaljagers van de Zuid-Koreaanse luchtmacht hebben dinsdag twee waarschuwingsschoten afgevuurd nadat een Russisch militair vliegtuig het Zuid-Koreaanse luchtruim was binnengevlogen. Het Russische toestel schoot niet terug en er is niemand gewond geraakt, melden internationale persbureaus. Volgens Seoul was het de eerste keer dat zijn luchtruim door Rusland is geschonden.

Drie Russische toestellen vlogen dinsdagmorgen op Zuid-Korea af. Uiteindelijk betrad eentje daadwerkelijk het luchtruim van het Oost-Aziatische land. Zuid-Koreaanse jachtvliegtuigen stegen op en vuurden een waarschuwingsschot af. Daarop vertrok het Russische vliegtuig, om twintig minuten later weer terug te keren. Opnieuw losten de Zuid-Koreanen een waarschuwingsschot. Daarna verdween de indringer. Zuid-Korea spreekt van een „gangbare reactie”.

Het incident speelde zich niet boven het vasteland van Zuid-Korea af, maar boven een kleine eilandengroep in de Japanse Zee. Deze eilandjes, de Rotsen van Liancourt, liggen grofweg in het midden tussen Zuid-Korea en Japan. Zuid-Korea is er de baas, maar ook Tokio maakt aanspraak op de archipel. Rusland is geen partij in het conflict.

Chinese toestellen

Terwijl de drie Russische vliegtuigen Zuid-Korea naderden, waren ze volgens Seoul in het gezelschap van twee Chinese militaire toestellen. De vijf vliegtuigen betraden de zogeheten air defense identification zone, een gebied boven de zee rondom Zuid-Korea waar de Koreanen al het luchtverkeer vragen zich te identificeren. De Chinese vliegtuigen betraden de identificatiezone eerder op de dag ook al en deden dat de afgelopen jaren bovendien al vaker.

Russische vliegtuigen betreden vaker onaangekondigd en zonder toestemming het luchtruim van andere landen, vooral in Europa. Dat gebeurt bijvoorbeeld boven de Baltische staten en in Scandinavië. Ook Nederland heeft wel eens ongenode militaire toestellen uit Rusland op bezoek gehad. Meestal worden in dergelijke gevallen de Russen onderschept door straaljagers, die hen het luchtruim uit begeleiden.

Hier liggen de Rotsen van Liancourt, waar het incident zich afspeelde: