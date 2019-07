Trump over Johnson: hij gaat het goed doen

In de tweet waarschuwde Mohammad Javad Zarif het VK en de internationale gemeenschap: de wateren per Perzische Golf zijn van ons en we zullen er alles aan doen dit gebied te beschermen. Toch bracht de minister in hetzelfde bericht ook zijn felicitaties aan Johnson over, en voegde hij toe dat Teheran niet uit is op een conflict met Westminster.

Vanuit Iran volgde dinsdagmiddag een felicitatie met een dubbele lading . De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken tweette dinsdag over de spanningen tussen Iran en het Verenigd Koninkrijk, die recent opliepen doordat beide landen olietankers van elkaar in beslag namen.

Ook vanuit de EU-hoek volgden felicitaties. Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de Brexit in Brussel, stelde dat hij ernaar uitkijkt om op „een constructieve manier” met Johnson samen te werken. Over de premiers eerdere uitspraken over het heronderhandelen van het Brexit-akkoord, wilde Barnier niks kwijt.

Welkom

Welkom in een nieuw Brexiblog. Dinsdag is Boris Johnson door zijn partij aangewezen als nieuwe leider van de Tories, waarmee hij automatisch ook de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk is. Hij volgt daarmee Theresa May op, die eind mei haar aftreden bekendmaakte. May stond als tweede vrouwelijke premier van het VK ooit bijna drie jaar aan het roer in Westminster.

Johnson werd verkozen met ongeveer 66 procent van de stemmen. Tijdens de toespraak die hij tegenover zijn partij gaf, beloofde hij onder meer om de Brexit door te zetten (de geplande Brexit-datum is vooralsnog 31 oktober).

Voor Johnson - zo zei hij zelf - is een No Deal-Brexit, een Brexit zonder akkoord met de EU, niet uitgesloten. Om die reden kondigden verschillende Conservatieve ministers recent aan op te zullen stappen als Johnson verkozen zou worden. Tegelijkertijd stelde de kersverse premier eerder ook dat hij denkt nog te kunnen heronderhandelen in Brussel, ook zei de EU hier niet meer voor open te staan.

De komende week houdt NRC hier al het nieuws bij over Johnson en zijn Brexit-plannen.

Lees ook: Zwichten voor de EU of afkoersen op No Deal