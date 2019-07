Trump en Congres bereiken akkoord over begroting

De Amerikaanse president Donald Trump en de leiders van het Congres hebben een akkoord bereikt over de federale begroting en verhoging van het schuldenplafond. Dat heeft Trump maandag aangekondigd op Twitter.

Onder het akkoord wordt het schuldenplafond met twee jaar verlengd, tot juli 2021, meldt persbureau Reuters. Door het departement van Financën de autoriteit te geven om geld te blijven lenen, wordt voorlopig voorkomen dat de Amerikaanse overheid een deel van zijn schulden niet kan aflossen. Volgens prognoses zou dat in september voor het eerst in de geschiedenis gebeuren als er geen akkoord werd gesloten.

Bovendien worden mogelijke sluitingen van de Amerikaanse overheid afgewend tot na de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

Uitgaven gaan de komende twee jaar met honderden miljarden dollars omhoog, ondanks de forse belastingverlaging die Trump en de Republikeinen in 2017 hebben doorgevoerd. Mogelijk doorbreekt het begrotingstekort van de Amerikaanse overheid daardoor volgend jaar de grens van 1.000 miljard dollar (892 miljard euro).

Uitgaven van de federale overheid, buiten schuldaflossingen om, lopen op van 1.320 miljard dollar tot 1.370 miljard. Stijgingen in militaire uitgaven onder Trump worden voortgezet en komen volgend jaar uit op 738 miljard dollar. Ook niet-militaire bestedingen lopen op.

Het akkoord met de Democratische en Republikeinse leiders van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, dat is bereikt na wekenlange onderhandelingen, is door Trump geprezen als „een echt compromis”.

I am pleased to announce that a deal has been struck with Senate Majority Leader Mitch McConnell, Senate Minority Leader Chuck Schumer, Speaker of the House Nancy Pelosi, and House Minority Leader Kevin McCarthy - on a two-year Budget and Debt Ceiling, with no poison pills….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2019