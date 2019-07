Toch celstraf voor twee Syriëgangers ondanks eerdere Turkse veroordeling

Twee Nederlandse Syriëgangers die eerder al veroordeeld zijn in Turkije, hebben dinsdag ook van een Nederlandse rechter celstraffen gekregen. De 24-jarige Oussama A. uit Utrecht kreeg 7,5 jaar, hij wordt als eerste Nederlandse IS’er ooit ook gestraft voor het plegen van een oorlogsmisdaad. De 25-jarige Reda N. uit Leiden krijgt 4,5 jaar celstraf.

Daarmee stelt de rechtbank Den Haag het OM in het gelijk dat de twee mannen ondanks hun eerdere Turkse veroordeling, in Nederland gestraft kunnen worden. Bovendien kreeg A. voor de oorlogsmisdaad niet 8 maanden, zoals justitie eiste, maar 2,5 jaar celstraf. De Syriëganger poseerde lachend op een foto met een gekruisigde man en deelde het beeld later op Facebook.

De verdediging van de twee mannen stelde eerder dat ze vanwege het ‘ne bis in idem’-principe niet twee keer veroordeeld mogen worden. Een Turkse rechter veroordeelde ze tot zes jaar en drie maanden voor deelname aan een terroristische organisatie, maar ze werden dezelfde dag vrijgelaten. Het „vervolgingsrecht” is daarom volgens de rechtbank nog niet verspeeld. Wel hebben ze een lagere straf gekregen omdat ze al anderhalf jaar in voorarrest hebben gezeten.

Precedent

Zelf hebben de verdachten altijd volgehouden dat ze niet meededen met de gewapende strijd, maar werkten in een ziekenhuis. Dat achtte de rechtbank niet geloofwaardig: die acht het bewezen dat ze tussen 2014 en 2016 aangesloten waren bij terreurgroep Islamitische Staat.

De uitspraak schept een precedent voor andere Syriëgangers die in Turkije veroordeeld zijn. Twee weken geleden werd Xaviera S. uit Apeldoorn in hoger beroep nog veroordeeld tot ruim vier jaar celstraf, maar dezelfde dag vrijgelaten.