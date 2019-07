RTL: illegale handel in privégegevens uit RDW-register

Op chatapp Telegram vindt illegale handel plaats in onder meer namen en adresgegevens van Nederlandse voertuigenbezitters. Dat meldt RTL Nieuws dinsdag op basis van eigen onderzoek. Het zou gaan om tientallen transacties van persoonsgegevens per maand.

De gegevens zouden afkomstig zijn uit het kentekenregister van RDW, dat onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat valt. Daarin staan veertien miljoen kentekens die zijn gekoppeld aan bedrijven, adressen en personen. Op Telegram zijn volgens RTL enkele kanalen te vinden waarin mensen aanbieden de naam- en adresgegevens van kentekenplaten te achterhalen. Die verkopen zij voor bedragen tussen de 50 en 150 euro. De anonieme verkopers zeiden dat ze „mensen bij de RDW” kennen die bij het register kunnen. De betaling zou plaatsvinden met onder andere cryptocurrency Bitcoin en Tikkies.

Een woordvoerder van RDW zegt dat de instantie samen met de politie en het Landelijk Informatiecentrum Voertuigencriminaliteit een onderzoek is gestart naar de illegale handel waar RTL over bericht. Of de gegevens waar de nieuwszender het over heeft daadwerkelijk uit het RDW-register komen, staat volgens de woordvoerder niet vast. Mogelijk zijn ze ergens anders vandaan gehaald. Waar ze dan van afkomstig zouden kunnen zijn, kan ze niet zeggen.

Kwalijke gevolgen

De illegale handel in persoonsgegevens kan potentieel kwalijke gevolgen hebben. Eerder meldde NRC bijvoorbeeld dat Nabil B., die een kroongetuige is in de strafzaak tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan T., het kenteken van de doodgeschoten misdaadblogger Martin Kok liet natrekken. De dag nadat dit gebeurde, werd Kok geliquideerd in zijn auto. Tegenover RTL schetsen experts een potentiële situatie waarin iemand na een verkeersruzie het adres van de andere persoon kan opvragen, om die vervolgens thuis op te zoeken.

Niet-gevoelige gegevens uit het RDW-register, zoals het merk van een auto of het bouwjaar, zijn door iedereen op te vragen. Gevoelige gegevens, denk aan namen en woonadressen, zijn alleen toegankelijk voor bijvoorbeeld de politie en overheidsdiensten als de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau en gemeenten. RDW houdt geen toezicht op hun toegang tot de gegevens. Dat is volgens de woordvoerder hun eigen verantwoordelijkheid. Maar ook verzekeraars, advocaten en deurwaarders kunnen bij de gevoelige gegevens. De toegang van deze instanties controleert RDW steekproefgewijs.

Volgens de woordvoerder van RDW is de afgelopen tien jaar één medewerker van de instantie ontslagen wegens een integriteitskwestie. Medewerkers van RDW krijgen volgens haar integriteitstrainingen en moeten aan strenge eisen voldoen op het gebied van omgaan met persoonsgegevens.

