Rechter: betalingen aan Hooijmaijers waren geen omkoping

De man die ervan verdacht werd oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers te hebben omgekocht, is dinsdagochtend in de Haarlemse rechtbank vrijgesproken. De rechtbank is van mening dat de betalingen niet de bedoeling hadden Hooijmaijers in een bepaalde richting te bewegen.

„Opgelucht”, is Jelle K. dinsdag voor de ingang van de rechtbank Haarlem, 5 minuten nadat hij te horen heeft gekregen dat hij is vrijgesproken van omkoping. „Er is recht gedaan aan de feiten.”

Projectontwikkelaar K. betaalde in 2007 14.875 en in 2008 nog eens 20.000 euro aan Hooijmaijers, nadat hij aan K. een koper had voorgesteld die 60 procent van de aandelen van een van K.’s bv’s wilde overnemen. De bedragen waren onderdeel van een totaalbedrag van 225.000 euro, dat stapsgewijs uitbetaald zou worden. Een bedrag dat door de rechter tijdens het vonnis wordt omschreven als „niet ongebruikelijk”.

De belofte voor die betalingen stonden in een brief die op 30 november 2004 door K. naar Hooijmaijers was gestuurd. In 2005 werd Hooijmaijers gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland. Volgens het Openbaar Ministerie zouden de beoogde betalingen aan Hooijmaijers K. in een voorkeurspositie hebben gebracht.

Corruptie

De rechter gaat daar dinsdag niet in mee. Er kan niet aangetoond worden dat K. met de betalingen een voorkeurspositie probeerde te behalen.

„Het is voor mij altijd duidelijk geweest dat het om een zakelijke transactie ging”, zegt K. na de zitting. Daarom schikte hij ook niet eerder met de rechtbank, zoals andere partijen die hadden gehandeld met Hooijmaijers wel hadden gedaan.

De zaak van de projectontwikkelaar maakt onderdeel uit van het zogeheten onderzoek Oranje naar corruptie door oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers.

Lees ook dit interview met Ton Hooijmaijers uit 2014: ‘Ik wilde de wereld verbeteren’

De zaak werd hiervoor opgesplitst: eerst werd Hooijmaijers rol in het omkopen onderzocht. Dit zorgde in 2017 tot een onherroepelijke uitspraak van de Hoge Raad waardoor Hooijmaijers een gevangenisstraf van twee jaar en vier maanden kreeg opgelegd. Daarna werden de partijen die Hooijmaijers zouden hebben omgekocht berecht. In dit kader moesten afgelopen weken in totaal vijf personen voor de rechter verschijnen. Naast K. werden nog twee verdachte vrijgesproken. Twee andere zaken werden niet-ontvankelijk verklaard omdat ze waren verjaard.