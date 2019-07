PSV in slotfase voorbij FC Basel: 3-2

PSV is de lange weg naar de groepsfase van de Champions League begonnen met een zwaarbevochten zege. Met dank aan doelpunten van Sam Lammers (88e minuut) en Donyell Malen (in de blessuretijd) won de ploeg van Mark van Bommel alsnog van FC Basel: 3-2.

De Portugese aanwinst Bruma opende in de veertiende minuut de score voor PSV, dat vooral voor rust veel sterker was. Toch kwamen de bezoekers uit Zwitserland in de slotfase van de eerste helft op gelijke hoogte. Albian Ajeti kon scoren omdat hij te veel ruimte kreeg van de van Hertha BSC teruggekeerde Derrick Luckassen.

Voorsprong

Omar Alderete kopte Basel in de tachtigste minuut op voorsprong (1-2). Invaller Lammers en Malen voorkwamen in de slotminuten dat PSV volgende week met een nederlaag naar Zwitserland moet.

Als PSV het tweeluik met Basel tot een goed einde brengt, dan wacht een dubbele ontmoeting met LASK Linz in de derde voorronde van de Champions League. Lukt dat niet, dan belandt de ploeg van trainer Mark van Bommel in de derde voorronde van de Europa League.

(ANP)